AK Parti Grubu'nda 20 ilin belediye başkan adayı için koltuk ayrıldı
AK Parti 20 ilin belediye başkan adayını bugün açıklıyor. Grup Toplantısının yapılacağı salonda, bugün açıklanacak adaylar için koltuk ayrıldı.27 Kasım 2018 Salı 11:40
Bugün tüm gözler AK Parti'nin yapacağı grup toplantısında. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan birazdan 20 ilin büyükşehir belediye başkanını açıklayacak.
Adayların yerleri hazırlandı
İsimler merak edilirken bugün grup toplantısının yapılacağı salonda açıklanacak illerin adayları için koltuklar ayrıldı. Koltuklara illerin adı yazıldı, adayların isimleri açıklandıktan sonra bu koltuklara oturacak.
Hangi iller açıklanacak?
Başkan Erdoğan, geçtiğimiz gün AK Parti'nin 40 il belediye başkan adayını açıklamıştı. Bugün açıklanacak iller ise şöyle;
Ankara, İzmir, Balıkesir, Sakarya, Konya, Muğla, Trabzon, Eskişehir, Hatay, Mardin Afyonkarahisar, Çanakkale, Çorum, Uşak, Sivas, Yozgat, Karaman, Muş, Bingöl, Çankırı
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