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AK Parti Grubu'nda 20 ilin belediye başkan adayı için koltuk ayrıldı

AK Parti 20 ilin belediye başkan adayını bugün açıklıyor. Grup Toplantısının yapılacağı salonda, bugün açıklanacak adaylar için koltuk ayrıldı.

27 Kasım 2018 Salı 11:40
AK Parti Grubu'nda 20 ilin belediye başkan adayı için koltuk ayrıldı

Bugün tüm gözler AK Parti'nin yapacağı grup toplantısında. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan birazdan 20 ilin büyükşehir belediye başkanını açıklayacak.

Adayların yerleri hazırlandı

İsimler merak edilirken bugün grup toplantısının yapılacağı salonda açıklanacak illerin adayları için koltuklar ayrıldı. Koltuklara illerin adı yazıldı, adayların isimleri açıklandıktan sonra bu koltuklara oturacak.

Hangi iller açıklanacak?

Başkan Erdoğan, geçtiğimiz gün AK Parti'nin 40 il belediye başkan adayını açıklamıştı. Bugün açıklanacak iller ise şöyle;

Ankara, İzmir, Balıkesir, Sakarya, Konya, Muğla, Trabzon, Eskişehir, Hatay, Mardin Afyonkarahisar, Çanakkale, Çorum, Uşak, Sivas, Yozgat, Karaman, Muş, Bingöl, Çankırı

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 11:40
  1. Karaman
  2. Yozgat
  3. Uşak
  4. Trabzon
  5. Sivas
  6. Sakarya
  7. Muş
  8. Muğla
  9. Mardin
  10. Konya
  11. İzmir
  12. Hatay
  13. Eskişehir
  14. Çorum
  15. Çankırı
  16. Çanakkale
  17. Bingöl
  18. Balıkesir
  19. Ankara
  20. Afyon
  21. AK PARTİ
  22. Aday
  23. grup toplantısı

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