AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Merkez Bankasının dünkü kararını hayati bir dönüm olarak görüyorum. Bununla birlikte enflasyonun da süratle düşmeye başladığını göreceğiz." dedi.

Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.



31 Mart seçimlerine birkaç gün kala ekonomi alanında gerçekleştirilen ikinci saldırıyı süratle etkisiz hale getirmeyi başardıklarını belirten Erdoğan, o günlerde kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye'ye karşı nasıl tavır aldığının hatırlanmasını istedi.

Bu kararların bir kıymetiharbiyesi bulunmadığını ifade eden Erdoğan, "Bunlar, kendilerine göre Türkiye hakkında bu kararları alıyor. Bu kararlar siyasi, samimi değil. Aldılar da ne oldu? Hiçbir şey, biz yolumuza kararlı bir şekilde devam ediyoruz. Özellikle saldırı kanallarını hızlı bir şekilde kapattık." diye konuştu.

Finansal alanda Türkiye'ye karşı art niyetli girişimlerin gerçekleştiği Swap piyasasına ilişkin bazı düzenlemeler yapıldığını anımsatan Erdoğan, Türk lirası işlemlerinde Türkiye'nin öncelikli hale gelmesini sağlayacak adımları hızla hayata geçirdiklerini, böylece birtakım kötü amaçlı girişimlere karşı tedbir aldıklarını söyledi.

Swap işlemlerinin Borsa İstanbul bünyesine alınarak bankalardaki Türk lirası ve döviz likiditesinin yurt içinde kalmasının sağlandığına işaret eden Erdoğan, bu sayede önemli ölçüde işlemin yurt içinde yapıldığı ve bu konudaki kararlılığın devam ettiğini vurguladı.

Piyasa şartlarında karşılıklı güvene dayalı ortam güçlendirilirken Türkiye'ye bu işlemler kapsamında önemli bir kabiliyet kazandırıldığını belirten Erdoğan, sermaye piyasasında da önemli adımlar atıldığının altını çizdi.

Varlığa kayalı menkul kıymet ihracı ile sermaye piyasalarına daha önce olmayan bir ürün kazandırıldığını hatırlatan Erdoğan, bu şekilde son 10 yılda yapılan varlığa dayalı menkul kıymet ihraç tutarının ikiye katlanarak ülkeye 4 milyar liranın üzerinde bir finansman sağlandığını bildirdi.

"Atılan bu adımlarla, kuru 9-10 liraya çıkarma çabasında olanların heveslerini kursaklarında bıraktık." diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Uzun zamandır, yüzde 24 oranındaki faizlerin ülkemiz için oldukça yüksek olduğunu savunuyordum. Tabii yüzde 24'ün üzerine çıktığı zamanlar da oldu. Bundan ne kadar rahatsız olduğumu uzun yıllardır hep söyledim. Ama bunu maalesef o dönemlerin Merkez Bankası başkanlarına ulaştıramadık. Ne dediysek, hep böyle oyalama taktikleriyle gittiler. Her dile getirdiğimizde birileri çıkıyordu, faiz oranlarında dramatik düşüşlerinin ekonomiyi tepetaklak edeceğini öne sürüyordu. Dün Merkez Bankası faizlerde 425 baz puanlık bir düşüşe gitti. Peki ne oldu, battık mı, bittik mi? Her şey yerle yeksan oldu mu? Hayır. Piyasalar bu durumu gayet normal karşıladı. Zira, olması gereken zaten buydu. Bu bile yeterli değil. Yıl sonuna kadar bunun kademeli şekilde devamı gerekir."

Faiz konusunda ABD, Japonya, Avrupa ve İsrail'deki oranlara bakacaklarını belirten Erdoğan, bu ülkelerde böyle bir faiz oranı bulunmadığına dikkati çekti.

Erdoğan, "Öyleyse bunu usturuplu bir şekilde indireceğiz. Unutmayın, tekrar söylüyorum, bunu hep söylemişimdir, faiz düştükçe enflasyon düşer, faiz çıktıkça enflasyon da çıkar. Diğerleri yan unsurlardır. Üretimin ve yatırımın önünü kesen, ülkemizin potansiyelini sınırlayan yüksek faiz oranları Türkiye ekonomisinin önündeki en büyük engeldir." ifadelerini kullandı.

- "Tek adamlığı sizden öğrendik ama biz tek adam değiliz"



Yüksek faizle kabineyi devamlı sorguya çeken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün faizlerin bu şekilde indirilmesinden rahatsız olduğunu aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Merkez Bankası Başkanı'nın alınmasından rahatsız olmuş ve Merkez Bankası ile alakalı olarak, 'bunun itibarı sıfırdır' diye açıklamada bulunuyor. Anlamak mümkün değil, biz sana sorup da mı adım atacağız? Kararlarımızı senin beyanlarına göre mi vereceğiz? Bakın yeni yönetim sisteminden çok rahatsız beyefendi. Niye rahatsız? İlla parlamenter demokrasiye geçmek gerekiyormuş. Tek adam, tek adam diye nakarat yapıyor. Bu tek adam, benmişim. Tek adamlığı biz sizden öğrendik ama biz tek adam değiliz. 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ancak Cumhuriyet Halk Parti eliyle yönetilir.' Bunu diyen sizsiniz, biz değiliz. Bu ülkede il başkanlarınıza illerin valiliğini verenler siz değil misiniz, Halk Parti değil mi? Siz devleti böyle yönettiniz, onun için batırdınız, bitirdiniz yani bu ülke maalesef güdümlü demokrasiyi CHP'den öğrenmiştir."

Erdoğan, CHP'nin yönetimlerinde il başkanlarının valilik yaptığının açık şahidinin tarih olduğunu söyledi.

Kendilerinin yollarına devam edeceğine işaret eden Erdoğan, "Şu ifadeye bakın, 'Havaalanı yaptıkları için övünüyorlar, kaça yaptıklarını bilmiyorum, şehir hastanelerini kaça yaptınız bilmiyorum.' Sen o işlerden pek anlamazsın, sen yalana devam et. Bunları benim halkım biliyor, o havalimanından gelip geçenler biliyor, o şehir hastanelerine giden gelenler biliyor. Bay Kemal, sana yine anlatayım, yap-işlet-devret mekanizması diye bir mekanizma var, bunu kafana koy, öğren bunu. Bu nedir, bu mekanizmayı öğren, biz hastaneleri bu mekanizmayla yaptık." diye konuştu.

Dünyanın bu sistemi bugün Türkiye'den öğrendiğini belirten Erdoğan, "Senin bunu bizden öğrenme niyetin yok ama biz icraatımızla ortadayız. Bunu, iş bilen adamların varsa onlara sor onlar sana anlatsın." dedi.

Küresel ekonominin yavaşladığı bu dönemde büyümenin Türkiye için her zamankinden daha kıymetli hale geldiğini vurgulayan Erdoğan, faiz oranlarındaki düşüşün, bir süredir yavaşlayan ekonominin yeniden canlanması ve potansiyel büyüme hızına ulaşmasını sağlayacağını bildirdi.

- "Enflasyonun süratle düşmeye başlayacağını görüyoruz"

Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Merkez Bankası Para Politika Kurulunun dün aldığı kararı ben hayati bir dönüm olarak görüyorum. Ve inşallah bununla birlikte enflasyonun da süratle düşmeye başladığını göreceğiz. Bay Kemal, Türkiye'de yüzde 63 faizle hükümeti devralan biziz ama oradan onu yüzde 4'e düşüren biziz. Ve enflasyon yüzde 30'du, onu yüzde 7 küsura düşüren yine biziz. Ama senin de katıldığın Gezi olayları ile Soros'un Türkiye temsilcilerinin başı çektiği o ülkemizi karıştırmak isteyenlerle bir anda faiz ve enflasyonun tırmanmaya başladığını gördük, çift haneli rakamlara öyle çıktı. Bunun içerisinde siz varsınız. Siz zaten bu ülkede adeta miksersiniz. Yaptığınız hep bu. Ülkenin hayrına zaten hiçbir şeyiniz zaten yok. Öyle bir niyetiniz de yok. "

Erdoğan, Türkiye serbest piyasa ekonomisi ilkelerinden taviz vermeden aynı yolda kararlılıkla ilerlemeyi sürdüreceğini aktardı.

Faiz ve enflasyonun nasıl düştüğünü izlemeye devam edeceklerini belirten Erdoğan, bu süreçte yatırımın, istihdamın ve girişimcilerin yatırım gücünün arttığının görüleceğini söyledi.

Bununla birlikte piyasadaki hareketlenmenin nasıl olduğunun da görüleceğinin altını çizen Erdoğan, enflasyon oranlarındaki düşüşün, üretim maliyetlerini aşağıya çekeceğini ve bunun, düşüşün güçlenerek devam etmesini sağlayacağını ifade etti.

Kur saldırıları sebebiyle bozulan fiyatlama algısına karşı kurumlar, bankalar ve firmaların tarihi bir duruş geliştirdiğine işaret eden Erdoğan, devreye alınan Enflasyon ile Topyekun Mücadele Programı'nın, bu anlayışın eseri olduğunu kaydetti.

Erdoğan, enflasyon beklentilerinde oluşturmak istenen olumsuz havayı dağıtarak saldırıların ikinci ayağının da kırıldığını belirtti.

O günlerde, patates ve soğan fiyatları üzerinden algı operasyonları yapılmaya çalışıldığını hatırlatan Erdoğan, tanzim satış noktası uygulamasıyla bu operasyonların boşa çıkarıldığını söyledi.

Gıda fiyatları başta olmak üzere tüm alanlarda suni olarak artan fiyatları düşürmek amacıyla gerekli önlemleri süratle aldıklarını, piyasaları rahatlatmak için bazı sektörlerde KDV ve ÖTV indirimleri yaptıklarını aktaran Erdoğan, yaz aylarıyla birlikte fiyatların normalleştiğine dikkati çekti. Erdoğan, özellikle seracılıkta alınan tedbirlerle benzer spekülasyonların yapılmasına izin vermeyeceklerini anlattı.

Bu önlemlerle birlikte sıkı para ve maliye politikası sayesinde birilerinin "yüzde 40'ı bulacak" dediği enflasyonda haziran ayı itibarıyla yüzde 15,7'nin yakalandığını söyleyen Erdoğan, "Gelişmeler, enflasyonun önümüzdeki aylarda çok daha düşük seviyelere gerileyeceğine ve yılın ikinci yarısında tek haneli seviyeleri göreceğimizi işaret ediyor." dedi.

(Sürecek)



