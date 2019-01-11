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AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan: (4)- "Milyonlarca bez torba ve fileyi hazırlıyoruz. Bunları inşallah bu kampanyada milletimize promosyon olarak dağıtacağız"- "Ana muhalefet naylon poşetlerle sokağa dökülebilir ama biz naylon poşetlere karşı savaş ilan ettik. Bu seçimlerde bez torbalar ve kenevirden yapılmış filelerle inşallah meydanlarda olacağız"- "Milli gelirde satın alma paritesine göre 13. olan Türkiye yıl sonunda bir üst sıraya çıktığında herhalde kendilerini pencereden atarlar"

11 Ocak 2019 Cuma 13:15
AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milyonlarca bez torba ve fileyi hazırlıyoruz. Bunları inşallah bu kampanyada milletimize promosyon olarak dağıtacağız." dedi.

Erdoğan, partisinin genel merkezinde düzenlenen 129. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda, AK Parti iktidarından önceki ve sonraki dönemlere ait enflasyon oranlarını paylaştı.

AK Parti iktidarından önceki 14 yılın enflasyon ortalamasının yüzde 70, partilerinin iktidarda olduğu 16 yılda ise bu oranın yüzde 9,5 olduğunu söyleyen Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, "Bay Kemal, sözcülerini iyi seç, seni aldatıyorlar. Mum yatsıya kadar yanar, unutma. Milli gelirde satın alma paritesine göre 13. olan Türkiye yıl sonunda bir üst sıraya çıktığında herhalde kendilerini pencereden aşağıya atarlar, o güçleri varsa." ifadesini kullandı.

Bir uluslararası ekonomi kuruluşunun Türkiye'nin 2030'da satın alma paritesine göre 5'inciliğe kadar yükselebileceğini aktaran Erdoğan, bunların, felaket tellallığından başka bir şey bilmeyen gazetelerde okunamayacağını, o siyasetçilerin ağzından duyulamayacağını belirtti.

Erdoğan, iftira ve karamsarlık simsarlarına karşı kendilerine düşen görevin, 16 yılda yapılanları millete tekrar anlatarak, yapılacakları da her fırsatta ifade ederek mücadeleyi sürdürmek olduğuna işaret etti.

"Sahayı boş bıraktığımız anda bunların iftiraları her tarafı kaplar." diyen Erdoğan, sahayı asla boş bırakmayacaklarını, söylenen her yalana, atılan her iftiraya gerçeklerle cevap verileceğini dile getirdi.

Kimsenin milleti umutsuzluğa sürüklemesine müsaade etmeyeceklerinin altını çizen Erdoğan, 2023 hedefinin gelecek umudunun somut verileri olduğunu bildirdi.

- "Kale içeriden fethedilir"

Hedeflerine sıkı sıkıya sarılacaklarını vurgulayan Erdoğan, 2053 ve 2071 vizyonlarının gelecek nesillere bırakılacak en değerli miras olduğunu, gençleri bu yönde sürekli teşvik edecekleri söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Hanımlar AK Parti siyasetinin temel direğidir. Yaptıklarımızı en iyi onlara anlatabilir, yapacaklarımızı en iyi onlarla paylaşabiliriz ve onlar da muhataplarına bunu etraflıca anlatma zenginliğine kavuşabilir. İster evinde ister dışarıda çalışıyor olsun tüm hanımlarımıza ulaşacak ve onları AK Parti'nin gönüllü seferberliğine dahil edeceğiz. Unutmayın, kale içeriden fethedilir."

Tüm çalışmaların teşkilat başkanlarının öncülüğünde, koordinasyonunda yürüyeceğine dikkati çeken Erdoğan, üstlenilen sorumluluğun ağır ve bir o kadar da şerefli olduğunu anlattı.

"Gönül belediyeciliği" vurgusu yapan Erdoğan, belediyecilikte hizmetin esas olduğunu söyledi. Hizmetin de yeterli olmadığını, aslolanın gönülleri fethetmek, gönüllere girmek olduğunu ifade eden Erdoğan, "Eğer gönüllere giremezsiniz, istediğiniz kadar en üst düzeyde yatırım yapın vatandaş seni kabul etmez." dedi.

Vatandaşa tepeden bakışın her şeyi bitireceğine işaret eden Erdoğan, tevazu ve tebessümün önemli olduğunu belirtti.

- "Bez torbalarla meydanlarda olacağız"

AK Parti'nin çevreci bir parti olduğunun altını çizen Erdoğan, "Şu anda ana muhalefet yine naylon poşetlerle sokağa dökülebilir ama biz naylona, naylon poşetlere karşı savaş ilan ettik. Bu seçimlerde bez torbalar ve kenevirden yapılmış olan filelerle inşallah meydanlarda olacağız." diye konuştu.

Annesi Tenzile Erdoğan'ın dokuduğu filelerle alışveriş yaptıklarını günleri hatırladığını anlatan Erdoğan, yeniden o döneme dönüleceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Milyonlarca bez torba ve fileyi hazırlıyoruz. Bunları inşallah bu kampanyada milletimize promosyon olarak dağıtacağız. Belki söylemekte acele ettim ama söyleyeyim ki birileri, bu işi alıp götürmesin. Ana muhalefet varsın naylon poşet dağıtıversin, kim çevreci millet görecek. Yüzlerce yıl doğanın eritemediği bir ürün bu, böyle berbat bir şey. Biz doğayla, toprakla bütünleşecek olan bez ve fileyle bu yola çıkacağız. Öyle kampanyalar yapmışlar ki kenevirin üretildiği bir ülke keneviri üretemez olmuş. Ben Rizeliyim. Rize'de kenevir üretilirdi, hatta ondan fanila ve atlet yapılırdı. Rahmetli babam hep onu giyerdi. Şimdi inşallah buraya döneceğiz ve bunun üretimini de süratle... Önümüzdeki dönemde Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın kampanyaları bunu üst düzeye çıkaracak. Çevrecilik adına bu işi başarmamız lazım ve başaracağız."

(Bitti)




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Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 13:15
  1. Ak Parti
  2. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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