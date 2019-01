AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kur, faiz, enflasyon üçgeninde ülkemize kurulan tezgaha rağmen 2018 büyümesi de yine tahminlerin üzerinde olacak." dedi.

Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen "129. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı"ndaki konuşmasında, AK Parti'nin milletin partisi olduğunu, millete mal olduğu için de bugünlere geldiğini söyledi.

Millet adına görev yapan emanetçiler olduklarına dikkati çeken Erdoğan, millet görev verdiği sürece emaneti ne kadar iyi temsil edebilirlerse kendilerini o derece başarılı sayacaklarını vurguladı.

Erdoğan, salondakilere, "Her bir arkadaşımın işte bu şuurla hareket edeceğine inanıyorum. AK Parti, her seçimi bir imtihan olarak görür, böyle değerlendirir. Kolay imtihan olmaz. Esasen AK Parti kurulduğu günden beri sürekli imtihan içindedir. Bu bakımdan milletimizle irtibatımız seçimden seçime değil, süreklidir, her andır." diye seslendi.

Seçimden seçime millete giden partilere dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Erdoğan, bu partilerin hiçbir zaman bulundukları yerin ötesine geçemediklerini belirtti. Erdoğan, iktidara ulaşmayı, milletin gönlüne girerek başaramayacaklarını görenlerin uzun süredir uyguladıkları bir taktiği bulunduğuna dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Bunlar kendi politikalarını, projelerini, vizyonlarını anlatarak milletin desteğini almaya çalışmak yerine sadece ve sadece AK Parti'yi ve onun temsilcisi olarak gördükleri şahsımızı hedef alıyorlar. Hatta işi Türkiye'ye zarar verme pahasına bu hedeflerine ulaşmayı kendilerine meşru görecek kadar ileri götürdüler. Özellikle geçtiğimiz 5-6 yılda yaşadığımız hadiseler bize yerli ve milli duruş sahipleriyle günübirlik politikaları için ülkenin ve milletin sırtına hançer vurmayı göze alabilenlerin farkını çok daha iyi göstermiştir. Seçim ittifakları da işte bu yaklaşımlar çerçevesinde şekillendi, şekilleniyor. Bir yanda terör örgütlerine karşı dimdik duranlar, Türkiye'nin demokratik ve ekonomik kazanımlarına darbe vurmaya çalışanlara geçit vermeyenler var. Diğer tarafta ise terör örgütleriyle kol kola girenler, kendi çıkarları için feda edemeyecekleri hiçbir değeri olmayanlar var. Bunlar amaçları uğrunda her türlü yalana, iftiraya, çarpıtmaya başvurmaktan da çekinmezler."

- "Yaptığı işin adı en bayağısından bir tetikçiliktir"

Mevlana'nın "Bozuk olunca maya, ne ar tanır ne haya." sözünü anımsatan Erdoğan, şunları söyledi:

"Maalesef mayası bozuk bir kesim adeta tüm hayatlarını ülkenin ve milletin aleyhine işler yapmaya adamıştır. Şimdi size bunun çok basit bir örneğini vereceğim. Türkiye malum olduğu üzere geçtiğimiz aylarda yurt dışı kökenli ciddi bir kur ve faiz saldırısına maruz kaldı. Böyle bir durumda ülkesini ve milletini sevenlerin yapması gereken, ekonomilerine dört elle sarılmaktır. Bizde ne yapılıyor? Eskiden beri belli muhalefet partisinin borazanlığını yapan bir gazete, Türkiye ekonomisini hedef alan yalan yanlış birçok şeyle bu saldırılarını sürdürüyor. Manşetlerde de güya habercilik yapıyor. Ama aslında yaptığı işin adı en bayağısından bir tetikçiliktir. Güya ekonomimizin 2019'da daha kötüye gideceğini ima ederek kendince ülkemize kurşun sıkıyor. Türkiye ekonomisi üzerinde kara bulutlar toplamaya çalışanların daha önceki tahminleri ve gerçekleşenler de ortada."

Erdoğan, 2017'de Türkiye'nin yüzde 3-3,5 büyüyeceğinin söylendiğine değinerek halbuki 7,4 büyümenin yaşandığını vurgulayarak "Kur, faiz, enflasyon üçgeninde ülkemize kurulan tezgaha rağmen 2018 büyümesi de yine tahminlerin üzerinde olacak. İlk üç çeyrekte yüzde 4,5'lik bir büyümeyi yakaladık. 2019 yılı için de ilkelerini dengeleme, disiplin ve değişim diye ifade ettiğimiz yeni ekonomi programımız çerçevesinde zaten gayet gerçekçi büyüme hedefleri koyduk. Açıkçası şahsen bu hedeflerin çok üzerine çıkacağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

- "16 yılın ortalaması 9,5"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi batmış, bitmiş, yerle yeksan olmuş bir ülke gibi göstermenin gayretiyle yanıp tutuşanlara Allah'ın izniyle bir kez daha derslerini vereceklerini dile getirdi. İhracatta ve turizmde rekorlar kırılan bir yılı geride bıraktıklarını belirten Erdoğan, sosyal güvenlik açığının, öngörülenin yarısının bile altında kapatıldığına dikkati çekti.

Erdoğan, üzerinde ısrarla durulan konunun "enflasyon" olduğunu aktararak şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlarıma, ana muhalefetin sözcüsü filan bunlar çıktılar bir şeyler konuşuyor. 'AK Parti dönemi, enflasyonda en yüksek oranlara çıkılan dönem' diyorlar. Ben bunu iki programda açıkladım ama bir de bugün ekranları başında bizi izleyen tüm milletimle tekrar paylaşmak istiyorum. Özellikle de teşkilatımın bunu çok iyi bilmesi gereğine inandığım için sizlerle de tekrar paylaşmanın isabetli olacağına inanıyorum.

Şöyle bir 14 yıl, ardından 16 yıl...14 yıla baktığımızda ilk 3 yıl Anavatan Partisinin tek başına iktidarı var. Enflasyona bakıyoruz sene 1989 enflasyon oranı 64,3. 1990'a bakıyoruz enflasyon 60,4. 1991'e bakıyoruz yine Anavatan iktidarı enflasyon 71,1. Geliyoruz koalisyon, fakat şu anda CHP, 'SHP'nin bizimle alakası yok' demeye başladı. Bunların birbirinden farkı var mı? Biliyorsunuz biz kargayı sesinden tanırız. Ve DYP-SHP sene 1992 enflasyon 66. 1993'te enflasyon oranı 71,1. 1994 yılında, 30 yılın rekoru, enflasyon 120,3. 1995'te enflasyon 76,1."

Refah-Doğru Yol iktidarında enflasyonun 79,8 olduğunu hatırlatan Erdoğan, enflasyonun 1997'de 99,1; 1998'de 69,7; 1999'da 68,8; 2000'de 39; 2001'de 68,5; 2002'de 29,8 olarak gerçekleştiğini belirtti. Erdoğan bu 14 yılın ortalamasının, 70,3 olduğuna işaret etti.

Erdoğan, AK Parti iktidarındaki enflasyon verilerine de değinerek şunları kaydetti:

"Şimdi bizim dönemimize geliyoruz, tamamı zaten tek parti iktidarı. 2003 enflasyon 12,7; 2004 enflasyon 9,4; 2005 enflasyon 7,7; 2006 enflasyon 9,7; 2007 enflasyon 8,4; 2008 enflasyon 10,1; 2009 enflasyon 6,5; 2010 enflasyon 6,4; 2011 enflasyon 10,5; 2012 enflasyon 6,2; 2013 enflasyon 7,4; 2014 enflasyon 8,2; 2015 enflasyon 8,8; 2016 enflasyon 8,5; 2017 enflasyon 11,9; 2018 enflasyon 20,3. Yani bizim iktidarımızda, 2018'de enflasyon en yüksek seviyeye çıkmış 20,3. Bunun dışında belli bir dönemde zaten tek haneli olarak yapıyormuşuz. Peki bu 16 yılın ortalaması nedir? 9,5."



(Sürecek)