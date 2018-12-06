AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhur İttifakımızı lekelemeyecek, gölgelemeyecek şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

Erdoğan, partisinin genel merkezinde 128. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'ndaki konuşmasında partililere hitap etti.

Cumhur İttifakı'nın önemine işaret eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Cumhur İttifakımızı da lekelemeyecek, gölgelemeyecek şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu konuda gerek Sayın Bahçeli gerek şahsım gerekse bu sürecin alt yapı çalışmalarını yürüten arkadaşlarımız, partimizden ve MHP'den birer arkadaşımız bu çalışmaları da sürdürüyor. Onlara da başarılar diliyorum. Onlar hazırlıkları yapıyorlar ve inşallah şu anda bazı kalan yerleri de bizler daha sonra yine liderler olarak bir araya gelip, nihai kararlarımızı da bu konuda vereceğiz.

Ama benim teşkilatımdan istediğim, Cumhur İttifakımıza kimse bir gölge düşürmeye kalkışmasın. Tam aksine dayanışma içinde olacağız, genel merkezlerimizin almış olduğu bu konuyla ilgili kararlara hepimiz uyacağız. Eğer herkes kendine göre bir şey uydurmaya kalkarsa, arkadaşlar, bunun adı kakofoni olur. Biz biliyorsunuz şimdi ortaya tamamen öyle bir orkestra çıkaralım ki bu böyle olmasın, tam aksine burada bir senfoni olsun. Bunu başaralım. AK Parti zaten böyle bir senfoninin kurucusudur ve burada dinlendirici bir yapı vardır, anlayış vardır. İnşallah bunu bizim belediyeciliğimizde de altyapıyla, üstyapıyla her tarafa yayma şansını yakalayacağız. Bugüne kadar yakaladık, bundan sonra da yakalayacağız."

Erdoğan, "belediyecilik" denildiği zaman akla AK Parti belediyeciliğinin geleceğini belirterek, merkezi yönetim olarak zaten tüm Türkiye'de en doğudan en batıya, en kuzeyden en güneye yatırımlar yaptıklarını, yapmaya devam edeceklerini vurguladı.

Birinci 100 günlük paketin açıklandığını hatırlatan Erdoğan, "Şimdi önümüzdeki günlerde ikinci 100 günlük paketi de açıklayacağız. Ne yaptık, ne yapacağız bunları da ifade edeceğiz ve özellikle diğerlerinin, zaten ana muhalefetin vesaire bu tür şeyleri yok ama biz ortaya bir şey koyacağız. İlk ip uçlarını verdik, ne dedik? Millet bahçeleri, millet kıraathaneleri dedik. Bunlar gençliğe, ailelere yönelik en önemli projeler. Millet bahçeleri dediğimiz zaman akla ne gelir, hedef nedir? Aileler. Aileler alacak çocuğunu, hep beraber bu bahçelere gidecekler, oralarda dinlenecekler, yatacaklar, yuvarlanacaklar vesaire." değerlendirmesinde bulundu.

Millet kıraathanelerinin de gençlik için açılacağını aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:

"İstiyoruz ki gençliğimiz bu kıraathanelerde, CHP anlamaz bu işlerden, onun aklına hemen bakıyorsunuz okey tuğlaları geliyor. Halbuki kıraathane okuma evidir, okuma yeridir. Ama sayemizde şimdi öğrendiler onlar da bunu. Kütüphane, bütün hepsi burada var. Ama bir de burada pastası, çayı, kahvesi vesairesi bunlar da olacak ve orada dersini çalışacak, kitapları okuyacak, gençliğimizi biz o malum yerlerden nereye çekelim istiyoruz? Buralara."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 81 ilin tamamında, büyük ilçeler de dahil hepsinde millet bahçelerini, millet kıraathanelerini yaygınlaştıracaklarını bildirdi.

- "Belediyelerimizin işini de kolay kılacağız"

Kanal İstanbul'un da içinde olduğu dev projeleri tasarladıklarına dikkati çeken Erdoğan, "Çok gecikti ama er veya geç bunun da inşallah 2019 içinde büyük ihtimalle ihalesini yapıp, adımını atacağız." dedi.

Bütün bunların dışında Yüksek Hızlı Tren gibi şu anda yürüyen projeler olduğunu dile getiren Erdoğan, bu projelerin de hızla devam ettiğine, aynı şekilde ulaştırmada attıkları adımların da yürüdüğüne dikkati çekti.

Erdoğan, "Devam eden hava limanlarımız var, bunlar yürüyor. Bütün bunlarla beraber inşallah belediyelerimizin işini de kolay kılacağız." diye konuştu.

- Notlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşması sonrasında partisinin biri büyükşehir, 13'ü il olmak üzere 14 belediye başkan adayını kamuoyuyla paylaştı.

Toplantıda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki de hazır bulundu.

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