AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski tarz kampanya yöntemlerinin artık şehirleri kirleten, milletin de tepkisine yol açan bir hale geldiğine işaret ederek, "AK Parti olarak 31 Mart 2019 seçim döneminden başlayarak gürültü ve görüntü kirliliği oluşturan propaganda yöntemlerini tamamen terk ediyoruz." dedi.

Erdoğan, partisinin genel merkezinde gerçekleştirilen 128'inci Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'ndaki konuşmasında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya ziyaretine ilişkin, "Bu zat, Türkiye'de olduğu gibi yurt dışında da siyasetini tamamen ülkemize ve milletimize husumet üzerine kurmuş durumdadır." ifadesini kullandı.

"Bunlar sana bir şey getirmez, bir şey sağlamaz. Zaten bu yerel seçim, hiç sağlamaz. Genel seçimlerde zaten sana oralardan gelen belli, bu seçimde daha farklı bir şey alman zaten mümkün değil, çünkü yerel için oy kullanma söz konusu değil." diyen Erdoğan, yıllardır Kılıçdaroğlu'nun "yalanlarını, iftiralarını, çarpıtmalarını, hezeyanlarını, tahriklerini, tutarsızlıklarını" ifşa etmekten yorulduklarını söyledi.

Erdoğan, hakkında açtıkları davalarda kazanılan tazminatların, haddi hesabının olmadığını ifade ettiği Kılıçdaroğlu'nun, aynı "çarpık siyaseti" tekrarlamaktan geri durmadığını belirterek, "Konuş konuş faydası yok." anlamındaki "Kellim kellim la yenfa." sözünü anımsattı.

- "Milletimiz ne ülkeyi ne de belediyeyi emanet etmez"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aslına bakılırsa CHP'nin mahalli idareler seçimleri için bölücü örgütün güdümündeki partiyle kurmaya çalıştığı ittifak, gerçek yüzünü bir kez daha ortaya koymaktadır. İşin doğrusu biz bu zatı muhatap almak istemiyoruz. Ancak milletimizin bu gerçekleri bilmeye hakkı olduğuna inandığımız için siyasetindeki çarpıklıkları gündeme getiriyoruz." diye konuştu.

Böyle hareket etmezlerse millete haksızlık yapılmış olunacağını düşündüklerini aktaran Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnşallah 31 Mart seçimlerinde milletimiz bu zata, partisine ve ittifak kurduğu partilere cevabını sandıkta bir kez daha verecektir, ben buna inanıyorum. Milletimiz, Türkiye'nin bunca meselesi, sıkıntısı varken maruz kaldığı saldırılar karşısında birliğe, beraberliğe ihtiyacı bulunuyorken gidip ülkesini yurt dışında şikayet eden, terör örgütü yandaşlarıyla bir araya gelen bir zata ve partisine ne ülkeyi ne de belediyeyi emanet etmez."

Bu noktada, AK Parti olarak milletin karşısına hazırlıklı bir şekilde çıkmanın önemine vurgu yapan Erdoğan, "Hükmeden değil - buna çok dikkat edelim - hizmet eden, hakim değil hadim, yani hizmetkar, gönül kıran değil gönül yapan... Böyle bir yönetim anlayışına uygun şekilde davrandığımız müddetçe Allah'ın izniyle milletimizin desteği hep yanımızda olacaktır. Unutmayınız, milletimiz CHP'yi, geçmişte halka tepeden baktığı, kadrolarının derebeyi gibi hareket etmesine göz yumduğu için gönül defterinden silmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

- "Bu konularda çok hassasız"

AK Parti'nin en büyük özelliğinin milli iradeye, demokrasiye, temel hak ve özgürlüklere olan bağlılığını asla yitirmemesi, kadrolarını da bu doğrultuda sürekli uyarıp ikaz ederek, gerekiyorsa revize etmesi olduğunu vurgulayan Erdoğan, "İnşallah önümüzdeki seçimler için de adaylarımızı aynı şekilde, aynı anlayışla tespit edecek, kampanyamızı bu şekilde yürütecek, kazandığımız yerleri de yine aynı anlayışla yöneteceğiz. Bu konularda çok hassasız." dedi.

Gece sabaha karşı saat 02.00'de eve döndüğünü ve partideki çalışma arkadaşlarının da geç vakitlere kadar çalışmalarına devam ettiğini anlatan Erdoğan, "Bu işi adeta böyle ince ince dokuyup o şekilde sonuçlandırmamız gerekiyor. Hassasiyetimiz çok fazla, bütün istihbarat çalışmalarına, GBT'lerine varıncaya kadar... " bilgisini paylaştı.

Erdoğan, bu noktada gözden kaçan hususların da olabileceğini ama ellerinden geleni yaptıklarını vurguladı.

- "Gürültü ve görüntü kirliliği oluşturan propaganda yöntemlerini terk ediyoruz"

Geçmişten bugüne yerleşen seçim kampanyası anlayışına işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim dönemlerinde cadde, sokak, elektrik direkleri ve parti binalarına varıncaya kadar her yerin parti bayrakları, afiş ve pankartlarla donatıldığını hatırlattı.

Bununla ilgili bir düzenlemenin de yapıldığını hatırlatan Erdoğan, düzenlemeye rağmen kimsenin buna riayet etmediğini dile getirdi.

Erdoğan, "Tamamen partilerin ve adayların görünürlüğünü sağlamaya yönelik bu kampanya tarzı uzun süre siyasette bir güç gösterisi olarak devam etti. Kitle iletişim imkanlarının sınırlı olduğu dönemlerde bu tarz kampanya anlayışı belki mazur görülebilirdi ancak günümüzde artık buna ihtiyaç yok. Bunu tabii çok da ilkel buluyoruz." şeklinde konuştu.

Açık hava reklamcılığı, yazılı-görsel medya ve internet yayıncılığı gibi mecraların partilere ve adaylara çok geniş iletişim imkanları sunduğunu belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Eski tarz kampanya yöntemleri artık şehirlerimizi kirleten, milletimizin de tepkisine yol açan bir hale geldi. AK Parti olarak 31 Mart 2019 seçim döneminden başlayarak gürültü ve görüntü kirliliği oluşturan propaganda yöntemlerini tamamen terk ediyoruz. Çevreye ve insana saygılı bir seçim kampanyası yürütme kararı aldık. Sadece parti teşkilatlarının ve seçim koordinasyon merkezlerinin olduğu yerde bayraklarımız, afişlerimiz asılabilir. Bunun dışında hiçbir yerde parti teşkilatlarımız bu tür görüntü kirliliğine asla müsaade etmeyecek ve belirlenen saatler dışında da asla otobüs dolaştırmayacak.

Böylece partilere ve adaylara çok ciddi her yönüyle maddi ve manevi maliyet getiren, şehirlerimizi plastiğe ve kağıda boğan önemli bir israf kaleminden de hep birlikte kurtulmuş olacağız. Tasarruf diyoruz ya tasarrufu sadece devlette, kamuoyunda aramayalım, işte burada da tasarruf, bunu yapmamız lazım."

Erdoğan, çevreci bir parti olarak bu hassasiyeti gösterme kararını aldıklarını ve bunu da uygulayacaklarını vurguladı.

(Sürecek)