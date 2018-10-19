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AK Parti Genel Sekreteri Şahin, gençleri maça davet etti

AK Parti Genel Sekreteri Şahin, Ziraat Bankası Diyarbakır Gençlik Festivali kapsamında Erdoğan'ın da forma giymesinin beklendiği "Şöhretler Karması" maçına Diyarbakırlıları davet etti.

19 Ekim 2018 Cuma 16:01
AK Parti Genel Sekreteri Şahin, gençleri maça davet etti

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, "Şöhretler Karması" maçında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile sahada olacaklarını belirterek, "Genç kardeşlerimizin coşkusuna ortak olacağız. Çok heyecanlıyız. Bütün genç kardeşlerimizi, Diyarbakırlıları maça ve diğer etkinliklere bekliyoruz." dedi.

Diyarbakır'da düzenlenen Ziraat Bankası Diyarbakır Gençlik Festivali kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da forma giymesinin beklendiği "Şöhretler Karması" maçı yarın oynanacak.

Festivale ilişkin değerlendirmede bulunan AK Parti Genel Sekreteri Şahin, "Genç nüfusun yoğun olarak yer aldığı Diyarbakır, bölgemizin en önemli şehirlerinden biri. Diyarbakır Kent Meydanı'nda dün itibarıyla başlayan Ziraat Gençlik Festivali 4 gün boyunca devam edecek. Gençler sanat, spor, sergiler, söyleşiler, dijital oyunlar, konserler ve daha birçok alanda etkinliklerden faydalanacak. Ayrıca festival gençlere staj ve istihdam alanında da fırsatlar sunacak." diye konuştu.

Festival kapsamında düzenlenen maçta Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sahada olacaklarını aktaran Şahin, "Genç kardeşlerimizin coşkusuna ortak olacağız. Çok heyecanlıyız. Bütün genç kardeşlerimizi, Diyarbakırlıları maça ve diğer etkinliklere bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Şahin, festivali organize eden kurumlara ve Festival Komitesi Başkanı, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Büyükgümüş'e teşekkür etti.

Haber Tarihi: 19 Ekim 2018 Cuma 16:01
  1. Diyarbakır
  2. Şöhretler Karması
  3. AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin

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