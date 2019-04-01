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AK Parti Genel Sekreteri Şahin, Ankara’da sandıkların birçoğunda tespit ettikleri geçersiz oylara ve usulsüzlüklere itiraz edeceklerini bildirdi.

01 Nisan 2019 Pazartesi 04:04
AK Parti Genel Sekreteri Şahin, Ankara’da sandıkların birçoğunda tespit ettikleri geçersiz oylara ve usulsüzlüklere itiraz edeceklerini bildirdi.

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Haber Tarihi: 01 Nisan 2019 Pazartesi 04:04
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