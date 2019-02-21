0553 313 94 23

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: "Her kapıyı çalacağız, her sokağa gireceğiz"

Numan Kurtulmuş, "Bir yerel seçime gidiyoruz ama bu seçim bazı nitelikleri itibariyle yerel seçim olmanın çok üstünde özellikler taşıyor. Bu seçimde de milletimiz sandıklarda AK Parti'yi açık ara birinci parti çıkararak, istikametini ve yönünü bir kez daha tayin edecektir.

21 Şubat 2019 Perşembe 00:03
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: "Her kapıyı çalacağız, her sokağa gireceğiz"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Bir yerel seçime gidiyoruz ama bu seçim bazı nitelikleri itibariyle yerel seçim olmanın çok üstünde özellikler taşıyor. Bu seçimde de milletimiz sandıklarda AK Parti'yi açık ara birinci parti çıkararak, istikametini ve yönünü bir kez daha tayin edecektir. Ancak hiçbir seçim çantada keklik değildir, masa başında kazanılmaz. Çalışmadan, gayret etmeden sonuç almamız mümkün değildir. Takatimizin son noktasına kadar gayret göstermek zorundayız. Her kapıyı çalacağız, her sokağa gireceğiz." dedi.

Kurtulmuş, Esenler Kültür Merkez'inde düzenlenen "İstanbul Ordulular Buluşması" programında konuştu.

Bir seçim arifesinde olunduğunu hatırlatan Kurtulmuş, İstanbul'daki Orduluların, güçlü bir şeklide seçim kampanyasına destek olmasının büyük önem taşıdığını söyledi.

AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hilmi Güler'in başarılı olacağını, Ordu'da büyük bir çoğunlukla seçileceğini ve şehre önemli hizmetler yapacağını vurgulayan Kurtulmuş, AK Parti iktidarları boyunca Ordu'ya birçok hizmet götürüldüğünü kaydetti.

Özellikle ulaştırma alanında önemli yatırmalar yapıldığını, dünya ölçeğinde bir havaalanının inşa edildiğini dile getiren Kurtulmuş, eğitim ve sağlık alanlarında da aynı şekilde büyük adımlara imza atıldığını söyledi.

Numan Kurtulmuş, planlanan projeler tamamlandığında, Ordu'nun parmakla gösterilen bir il olacağına dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir yerel seçime gidiyoruz ama bu seçim bazı nitelikleri itibariyle yerel seçim olmanın çok üstünde özellikler taşıyor. Bu seçimde de milletimiz sandıklarda AK Parti'yi açık ara birinci parti çıkararak istikametini ve yönünü bir kez daha tayin edecektir. Ancak hiçbir seçim çantada keklik değildir, masa başında kazanılmaz. Çalışmadan, gayret etmeden sonuç almamız mümkün değildir. Takatimizin son noktasına kadar gayret göstermek zorundayız. Her kapıyı çalacağız, her sokağa gireceğiz. Ordu'nun dolaşmadığımız mahallesi kalmayacak. Belediye işi gönül işidir, bizim siyasetimizin ana ekseni gönül işidir. Bir işi gönülden yaparsan gönüller kazanırsın. Siyaset zor ama şerefli bir iştir. Onun için bizlerin bu alanda en temel sloganımız, tevazu, samimiyet ve gayrettir. Kibir kulesi gibi dolaşamayız. Tevazuyla siyaset yapacağız, insanların gönüllerine girmenin yolu tevazudan geçer. Millet siyasetçinin tevazu sahibi olduğu kadar samimiyet sahibi olduğunu da anlar. Üçüncüsü de gayrettir."

Yerel seçimlerin bir beka meselesi olduğunu aktaran Kurtulmuş, "Biz de bu nedenle daha fazla çalışacağız. Her seçim bölgesinde AK Parti'nin belediye başkan adaylarının seçilmesinin Türkiye'nin beka meselesini ortadan kaldıracak önemli bir siyasi imkan olacağını bileceğiz, bunun için de canla başla devam edeceğiz. Milletimize bir söz vererek ortaya çıkıyoruz, ne zaman milletimize bir şey desek 'tamam' dedi arkamızda durdu. Bu seçimde de 'tamam' diyecek, AK Parti ile Cumhur İttifakı'nı açık ara birinci çıkaracak. Belediye başkan adaylarımızdan beklediğimiz üç konu var. Belediye başkanlarımızda yönetim bakımından üç temel vasfı arıyoruz. Birincisi adalettir. Herkese adil davranacağız. İkincisi emanet, üçüncüsü ise sadakattir. Sadakat bizatihi milletin tabanına olmak zorundadır." diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 00:03
  1. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş
  2. İstanbul Ordulular Buluşması

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çanakkale'deki deprem
    1. Çanakkale'deki deprem
    2. Soyer onu da yargılamış!
    3. Dikili'de 46 düzensiz göçmen yakalandı
    4. Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis
    5. AP Dış İlişkiler Komitesi'nde Türkiye..
    6. Tarihçi Kemal Karpat ABD'de vefat etti
    7. Elektronik mağazasının camlarını kırıp..
    8. Valilik açıkladı: 46 deprem daha oldu...
    9. Filistinlilerden Mescid-i Aksa nöbeti
    10. Nijerya'da silahlı saldırı: 17 ölü
    11. İstanbul'da yoğun sis
    12. Fransa'da grip salgını
    13. İstanbul’da deniz ulaşımına sis engeli
    14. İstanbul'da ulaşıma 'sis' engeli! Tüm..
    15. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    16. AB ile ticaret fazlası sinyali
    17. Trump ile Sanders arasında 'çılgın'..
    18. Küstah çağrı! "Türkiye kırmızı..
    19. Çin gizli askeri üs kurdu! Koridoru..
    20. Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap..
    21. "İlk müjdemiz" dedi ve duyurdu!
    22. İstanbul'da sis! Görüş mesafesi 10..
    23. Fatih'te şüpheli araç alarmı
    24. Ekipler sevk edildi... Etkilenenlerin..
    25. Yüksek hızlı tren ilk defa Avrupa..
    26. Yine oldu... "Korkudan yaklaşamamış"
    27. Çanakkale Valiliği: “Depremin ardından..
    28. İstanbul’da sis etkili olmaya devam..
    29. Manisa'da ev yangını
    30. Yeşilköy’de TIR’daki konteyner yola..
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Gündemi sarsan açıklama! "AK Parti yüzde 40'ın altına düşerse saldıracaklar"
    Gündemi sarsan açıklama! "AK Parti yüzde 40'ın altına düşerse saldıracaklar"

    Günün Karikatürü

    21 Şubat 2019
    ABD, Türkiye'ye karşı harekete geçti! Son bir haftada...
    ABD, Türkiye'ye karşı harekete geçti! Son bir haftada...
    Merkel'in sözleri Ivanka Trump'a renk attırdı
    Merkel'in sözleri Ivanka Trump'a renk attırdı