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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Bu aziz millet yeniden ayağa kalktı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Bu aziz millet, yeniden kendi gövdesi üzerinde çok şükür ayağa kalktı, yükseliyor. Her alanda yükselişimizi sürdüreceğiz. Ekonomide, teknolojide, bilimde, sanatta böyle güzel alanlarda inşallah çok daha ileriye gideceğiz." ifadelerini kullandı.

25 Kasım 2018 Pazar 22:10
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Bu aziz millet yeniden ayağa kalktı

Mim Sanat Derneği'nce 10-14 yaş grubu devlet koruması altındaki korunmaya muhtaç ve yetenekli 72 çocuğun çalışmalarını sanatseverlere sunmaları amacıyla Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen, "Çocuklarımızın Sesi Sergi ve Tanburi Cemil Bey Dinletisi"ne katılan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, sergi alanını gezdikten sonra programın açılış kurdelesini kesti.

Dinleti öncesi konuşan Kurtulmuş, böyle güzel bir sanat ortamında bulunmaktan büyük onur duyduğunu ifade etti.

Sergi ve konser ile geleneksel Türk sanatlarını kendilerine sunan Mim Sanat Derneği'ne teşekkür eden Kurtulmuş, "Biz büyük bir milletiz dediğimiz zaman, bu büyüklüğümüz sadece 3 kıtaya 7 iklime hakim olan bir geçmişe sahip olmamızdan gelmiyor, çok büyük orduları kurmuş olmamızdan da gelmiyor. Bunlar var ama bundan çok daha önemlisi, milletimizin ruh kökünde, iç dünyasında, zihin dünyasında, alemde yaratılmışlarla gerçekten barışık olarak yaşamanın var oluşu ve uğrunda sanat, estetik olarak bizlere miras olarak bırakılmasıdır. Türk musikisi bunun bir parçasıdır." diye konuştu.

'Her alanda yükselişimizi sürdüreceğiz'

İç dünyadaki büyük zevki yansıtan bütün sanatların bugünlere kadar taşınmış olmasının da değerli olduğu belirten Kurtulmuş, ilerleyen dönemlerde büyük müzisyenler olacak gençlere başarılar dilediğini söyledi.

Kurtulmuş, bu çabanın örnek bir proje olarak sadece Ümraniye'de belli çevrede değil, Türkiye'nin her tarafında sanatı, eğitimi ve sporu esas alan bir proje haline getirilmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Bu konuda üzerlerine düşen desteği vereceklerini anlatan Kurtulmuş, "Hiçbir ağaç, başka bir ağacın gövdesi üstünde yükselmez. Bu aziz millet yeniden kendi gövdesi üzerinde çok şükür ayağa kalktı, yükseliyor. Her alanda yükselişimizi sürdüreceğiz. Ekonomide, teknolojide, bilimde, sanatta, böyle güzel alanlarda inşallah çok daha ileriye gideceğiz. Atalarımızı geçme hedefi içerisinde olmamız lazım. Onları saygıyla anacağız, onlardan ilham alacağız ama onların yaşadığı dönemde kalmayıp, güzelliklerini önümüzdeki çağlara taşıyacağız." şeklinde konuştu.

 

Haber Tarihi: 25 Kasım 2018 Pazar 22:10
  1. Numan Kurtulmuş

YORUM YAZ

  • AbdullahAbdullah5 dk önce
    Ya bu saydığı alanların hepsinde geride kaldık. Nasıl ayağa kalkmış oluyoruz?
  • emiremir15 dk önce
    Sonra nereye oturdu!!
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