AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Venezuela mesajı
Numan Kurtulmuş: - "Demokrasi ve uluslararası hukuk vurgusu yapanların, bu darbe girişimi karşısındaki tutumları düşündürücüdür. Darbe girişimini kınıyoruz"- "Türkiye demokrasinin, halkın iradesiyle seçilmiş yöneticilerin ve Venezuela halkının yanındadır"01 Mayıs 2019 Çarşamba 01:59
ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Venezuela'daki darbe girişimine ilişkin, "Demokrasi ve uluslararası hukuk vurgusu yapanların, bu darbe girişimi karşısındaki tutumları düşündürücüdür. Darbe girişimini kınıyoruz." ifadelerini kullandı.
Kurtulmuş, Twitter üzerinden Venezuela'daki darbe girişimine ilişkin paylaşımda bulundu.
Venezuela'yı bir iç savaşa sürüklemek isteyenlerin halkın demokratik tercihlerine saygı duymasını isteyen Kurtulmuş, şunları kaydetti:
"Demokrasi ve uluslararası hukuk vurgusu yapanların, bu darbe girişimi karşısındaki tutumları düşündürücüdür. Darbe girişimini kınıyoruz. Türkiye demokrasinin, halkın iradesiyle seçilmiş yöneticilerin ve Venezuela halkının yanındadır. Tüm dünya ülkelerini Venezuela halkının demokratik iradesine saygılı olmaya davet ediyoruz."
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