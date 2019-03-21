AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: "Türkiye’nin hangi istikamette gideceğini de belirliyoruz"

Burdur’un Gölhisar ilçesindeki spor salonunda vatandaşlarla bir araya gelen AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, bu millet için hizmetlerin daha iyilerini yapacaklarını söyledi.

Gölhisar’da 500 milyon liralık yatırım yaptıklarını, ilçeye altyapı hizmetlerinin yanı sıra okullar kazandırdıklarını açıklayan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş “ AK Parti’nin büyük, güçlü Türkiye ideali etrafında vatandaşların toplandığı sürece kendilerinin can pahasına millete hizmete devam edeceklerini dile getirerek bütün güçleri, çalışma azimleriyle milletin yanında olacaklarını ifade etti.

Numan Kurtulmuş, 30 yıldır Gölhisar’ın eniştesi olduğunu ve 30 yıl öncesine göre bugünkü Gölhisar arasında dağlar kadar fark olduğunu kaydetti. İlçedeki Kibyra Antik Kenti’ne özel önem verdiklerini anlatan Kurtulmuş, yarından itibaren antik kent için 1,5 milyon liralık ödenek aktarılacağını belirtti.

- "Türkiye’nin hangi istikamette gideceğini de belirliyoruz"

Gölhisar’da gördüğü bu coşku ve kararlılığın 31 Mart gecesinin habercisi olduğunun altını çizen Kurtulmuş, "Bu seçim bir belediye seçimi. Belediye başkanımızı, meclis üyelerimizi seçiyoruz ancak bu seçim çoktan bir genel seçim havasındadır. Bu seçim bir yerel seçim olma havasının çok önüne geçmiştir. Bu seçim Türkiye’nin önümüzdeki dönemde hangi istikamette ilerleyeceğini gösterecek önemli bir tercihi ortaya koyacak." dedi."Milletimiz 24 Haziran 2018’de içinizden birisini, gönül insanını, size benzeyen birisini Recep Tayyip Erdoğan’ı yeni sistemin cumhurbaşkanı olarak nasıl seçtiyse bu seçimde de yalnız bırakmayacaktır." diyen Kurtulmuş, sözlerine şöyle devam etti:"Bu seçim çok önemli. ’Bu seçim ülkemizin hangi istikamette gideceğini göstermesi bakımından önemli’ dediğimiz zaman birileri de ’Ne olacak canım nihayetinde belediye başkanı seçiyoruz’ diyorlar. Belediye başkanlarını seçiyoruz ama aslında Türkiye’nin hangi istikamette gideceğini de belirliyoruz. Türkiye MİT, Gezi Olayları, 17-25 Aralık süreci, 6-8 Ekim olayları, çukur ve hendek operasyonları gibi zorlu süreçleri atlattı.Tam nefes alacakken 15 Temmuz’da hoca kılıklı bir caninin komutasındaki bir terör örgütü milletin parasıyla alınan tankları, tüfekleri, helikopterleri milletin üstüne sürerek kardeşlerimizi şehit etti. Herkesin tereddüt ettiği bir anda Cumhurbaşkanı Erdoğan televizyonlara bağlanarak millete seslenip ’FETÖ’cü hainlere, eşkiyalara haddini bildirin’ dedi. Allah bizlere bir daha öyle günler yaşatmasın. Bu olaylardan milletin iradesi, kararlılığı, cesaretiyle kurtulduk. Şimdi beka meselesi deyince birileri ’ne beka meselesi’ diyor. Bu olayların birisi Almanya’da, Fransa’da, İngiltere’de olsa ne devlet ne hükümet ne de düzen kalır. Çok şükür dimdik ayaktayız. Biz ayakta oldukça, birileri saldıracak. Saldırırsa saldırsın. Kimseden çekinmeden, yılmadan, korkmadan haklı bildiğimiz yolda ilerleyeceğiz. Milletimizle beraber yürüyeceğiz."

- "Mertçe çık ortaya ’ittifak yapıyoruz’ de"

Karşılarında bir ittifak bulunduğunu anlatan NumanKurtulmuş, "HDP, CHP, İP ve SP bir araya geldi. Hangi tutkal, yapıştırıcı birbirine benzemez bu dört partiyi bir araya getirir. Ortak görüşleri var mı? Bir tane ortak görüşleri var. ’Tayyip Erdoğan gitsin de nasıl giderse gitsin.’ Bu millette 31 Mart’ta ’Erdoğan’ın arkasındayız’ diyecek. Bunları biz söyleyince ’HDP ile ittifak yapmıyoruz’ dediler. Mertçe çık ortaya ’İttifak yapıyoruz’ de. O kadar çok gizlediler ki son anda HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli geçen hafta ’Eğer Ankara’da Mansur Yavaş olacaksa, İstanbul’da İmamoğlu alacaksa HDP’nin oylarıyla alacak’ diyor. ’Bizi yok sayarak siyaset yapmayın’ diyor. CHP ve İYİ Parti’lilere diyor. Şimdi benim kanıma dokundu. Bugün Sezai Temelli,Siirt Eruh’ta ’Ey ahali bu memlekette beka sorunu var mı’ demiş. Şunu bekliyor. Kalabalıktan ’yok’ demesini bekliyor. Kalabalık da ’Evet beka sorunu var’ diyor. Çünkü esas orada yaşayan beka sorununu ne olduğunu biliyor. Beka bizim devlet felsefemizde iki meseledir. Barış zamanı milletin ileriye gitmesi için canla başla çalışıp, terinin son damlasını akıtmak, savaş zamanında ise da ’ya Allah Bismillah’ diyerek ayağa kalkmak, emperyalistlere, zalimlere karşı kanının son damlasına kadar savaşmaktır. Bu millet beka meselesini devlet meselesi olarak görmeseydi Kurtuluş Savaşı, Çanakkale Destanı olmazdı. O bütün cephelerde savaşan sizin ecdadınızın şehit olduğu büyük destanlar yazılmazdı. Bu millet her şeyi olduğu gibi görüyor. Eruh’ta ’beka meselesi vardır’ sesi çıkmasının çok anlamlı olduğunu görüyorum. Yarından itibaren siyasette tartışılan bir konu olacaktır."

"CHP ve İYİ Parti ile SP’ye oy verenleri ötekileştirmeyin." uyarısında bulunan Kurtulmuş, "Ama bu arkadaşlara şunu sorun. Gölhisar’daİYİ Parti adayı ön planda. Ona oy vereceklere sorun, ’Siz milliyetçi olduğunuzu söylüyorsunuz peki o zaman HDP’nin bu desteğini nereye koyacaksınız. Bayrak düşmanı, devlet, millet düşmanı PKK’nın gölgesindeki partiyle nasıl kol kola, yan yana siyaset yapacak, onlarla birlikte aynı zeminde duracaksınız.’ Ya da Saadet’e oy verecek kardeşlerinize sorun.Şanlıurfa’da aday Doğru Yol Partisi kökenli bir aileden geliyor. Oylarını HDP ve CHP’den alacak. Hangi partiden seçime giriyor? SP amblemi altında seçime giriyor. Bu neyin ittifakı? Hangi amaçla kurulmuş bir ittifak bu? Bu ittifakın her yerde bir şekilde tezahür ettiğini görüyoruz. Bu ittifakın Gölhisar’daki uzantılarına da Gölhisarlıların prim vermeyeceğine yürekten inanıyorum." diye konuştu. Kurtulmuş, programın ardından ilçe ve belde belediye başkan adaylarını tanıttı.