AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, oyunu kullandı

İSTANBUL (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu, Fatih'teki 29 Mayıs İlkokulu'nda kullandı.

Kurtulmuş, saat 11.30'da oyunu kullanacağı Fatih'teki 29 Mayıs İlkokulu'na geldi.

Burada bir süre vatandaşlarla sohbet eden Kurtulmuş, oyunu 1249 numaralı sandıkta kullandı.

Oy verme işleminin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Kurtulmuş, "Hayırlı uğurlu olsun. Türkiye bir seçime daha giriyor. İnşallah bu akşam söz de karar da milletindir diyerek, milletin verdiği kararı herkes başının gözünün üstüne kabul edecektir." dedi.

Türkiye'de demokrasinin her seçimde daha iyiye gittiğini vurgulayan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Bu yerel seçimde de hem kampanya sırasında hem de bütün Türkiye'de oy verme sırasında şenlik havası ve huzur içerisinde son derece başarılı bir seçim yapacağız. Seçimin sonunda da milletin iradesiyle yerel yöneticilerimiz belli olacak, ilçelerimizde illerimizde belediye başkanlarımız ve meclis üyesi adaylarımız artık Meclis üyesi olacaklar belediye başkanı olacaklar. Ben her şeyden evvel seçim sonuçlarının milletimizin ve memleketimizin geleceği için hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. İnşallah bu seçimde de demokrasimizi biraz daha ileriye götürdüğümüz gibi her seçimde, aziz milletimiz bu demokratik imkanlara sahip çıkarak kendi geleceğini belirleyecek kararı ortaya koyacak."

Kurtulmuş, "Ümit ediyorum ki bugün sandıklardan siyasi ve ekonomik istikrar yönünde sonuçlar çıkacaktır ve yarından itibaren seçilecek olan arkadaşlarımız kollarını sıvayarak, vira bismillah diyerek şehirlerini ve ülkesini abat etmek, şehirlerini daha ileriye götürmek için canla başla çalışacaktır. Milletimize hayırlı olsun. Sonuçları itibarıyla da Türkiye'nin önünün açılmasını temenni ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Numan Kurtulmuş, okuldan ayrılırken de bahçede bulunan vatandaşlarla ve çocuklarla fotoğraf çektirdi.