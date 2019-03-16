AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz’ın Van temasları

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Kayyum atamaları oldu diye şikayet edenler var. Hizmet etmekten ziyade başka amaçlara hizmet ediyorlardı. Halka hizmet etmeye yönelik kaynaklar başka amaçlar için kullanılıyordu. Gerek kayyum belediyelerimiz, gerek seçilmiş belediyelerimiz doğu ve güneydoğuda gönderilen kaynakları amacına uygun kullandılar” dedi.

Çeşitli programlara katılmak üzere Van’a gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, kanaat önderleri ve iş adamları programının ardından Tuşba Belediyesi tarafından yenileme çalışması yapılan Bediüzzaman Caddesi’nin açılışına katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından konuşma yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Tuşba ilçesinin AK Parti belediyeciliğiyle tanışan bir ilçe olduğunu belirtti. Yılmaz, “Fevzi Özgökçe ve ekibinin gayretiyle son derece önemli hizmetler gerçekleştirildi. Kim ne derse desin ‘güneş balçıkla sıvanmaz’ yapılan hizmetler ortadadır. Merkezi idare olarak bir takım destekler sağladık. Hizmet etmeye niyeti olan insan için bu destekler bir anlam ifade eder. Hizmet etmeye niyeti yoksa başka işlerle uğraşıyorsa bir belediye, istediğiniz kadar kaynak verin hiçbir şey oradan çıkmaz” diye konuştu.

“Kaynaklar amacına uygun kullanıldı”

Gerek kayyum belediyelerin, gerekse de seçilmiş belediyelerin doğu ve güneydoğuda gönderilen kaynakları amacına uygun kullandığına işaret eden Yılmaz, “Geçmişte Van Büyükşehir Belediyesi ve ilçelerine çok kaynak geldi. Merkezi idareden proje destekleri geldi ama kaynaklar o şartlar içinde iyi kullanılmadı ve başka amaçlara hizmet etti. Van halkına hizmet etmek yerine başka amaçlar için kullanıldı. Doğu ve Güneydoğunun birçok belediyesinde biz bunu gördük. Şimdi kayyum atamaları oldu diye şikayet edenler var. Ancak asıl atananlar kendileriydi. Hizmet etmekten ziyade başka amaçlara hizmet ediyordular. Halka hizmet etmeye yönelik kaynaklar başka amaçlar için kullanılıyordu. Gerek kayyum belediyelerimiz, gerek seçilmiş belediyelerimiz doğu ve güneydoğuda gönderilen kaynakları amacına uygun kullandılar” şeklinde konuştu.

“Biz ideoloji partisi değiliz”

AK Parti’nin bir ideoloji ve sloganların partisi olmadığını dile getiren Yılmaz,“Bizim derdimiz halkımızın sorunlarını çözmektir. Bizim siyasetimizin özünde insan var. Bizim siyasetimizde ‘yaradılanı yaradandan ötürü sevmek’ var. Bizim anlayışımızda ‘insanı yaşat ki devlet yaşasın’ anlayışı var. Bu anlayış içinde bu projeleri yaptık. Biz doğru bildiğimiz yolda yürümeye devam edeceğiz. Allah’ın izniyle ülkemizi çok daha iyi yerlere kavuşturacağız” dedi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ise, Tuşba ilçesinin kurucu Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe’nin ilçenin yeniden planlanmasını avantaja çevirdiğini dile getirdi. Vali Bilmez, “Tuşba Belediyesi hem merkezi idareden hem kardeş belediyelerden aldığı desteklerle Tuşba’yı Van’ın cazibe merkezi, mesire alanı, sahilinde insanların yürüdüğü, insanların mavi bayraklı plajında yüzebildiği bir ilçe konumuna getirdi” dedi.

Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe de 2014 yılında aldıkları belediyeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın destekleriyle çamurdan, çukurdan, çöpten kurtardıklarını belirterek, “Çamurdan, çukurdan, çöpten geçilmeyen şehri yanabilir bir şehir haline getirdik. Bütün bunların üzerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çok ciddi destekleri var” diye konuştu.

Yapılan konuşmanın ardından caddenin açılış kurdelesi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın yanı sıra, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van Milletvekilli İrfan Kartal, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe ve katılımcılar tarafından kesildi.