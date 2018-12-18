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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Çin'de

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ÇKP Dış İlişkiler ​​​​Komisyonu Direktörü Yang Cieçı ile görüştü- Görüşmede, Çin-Türkiye ilişkileri ile bölgesel ve küresel meseleler ele alındı

18 Aralık 2018 Salı 13:11
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Çin'de

PEKİN (AA) - AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Dış İlişkiler ​​​​Komisyonu Direktörü Yang Cieçı ile bir araya geldi.

Çin temasları kapsamında başkent Pekin'de bulunan Yılmaz, ÇKP Dış İlişkiler ​​​​Komisyonu Direktörü Yang Cieçı ile görüştü.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Çin-Türkiye ilişkileri ile bölgesel ve küresel meseleler ele alındı, çok taraflı ticaret sisteminin korunmasının önemine işaret edildi.

Çinli iş adamları ve ÇKP Uluslararası İş birliği Bakanı Song Tao ile dün görüşen Yılmaz, yarın da ülkenin finans kenti Şanghay'a geçerek Çin temaslarını sürdürecek.



Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 13:11
  1. AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz
  2. Çin Komünist Partisi (ÇKP) Dış İlişkiler ​​​​Komisyonu Direktörü Yang Cieçı

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