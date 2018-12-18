AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Çin'de

PEKİN (AA) - AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Dış İlişkiler ​​​​Komisyonu Direktörü Yang Cieçı ile bir araya geldi.

Çin temasları kapsamında başkent Pekin'de bulunan Yılmaz, ÇKP Dış İlişkiler ​​​​Komisyonu Direktörü Yang Cieçı ile görüştü.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Çin-Türkiye ilişkileri ile bölgesel ve küresel meseleler ele alındı, çok taraflı ticaret sisteminin korunmasının önemine işaret edildi.

Çinli iş adamları ve ÇKP Uluslararası İş birliği Bakanı Song Tao ile dün görüşen Yılmaz, yarın da ülkenin finans kenti Şanghay'a geçerek Çin temaslarını sürdürecek.







