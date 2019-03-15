AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı huzurevi sakinleriyle buluştu

Bolu’da huzurevi sakinleri ile bir araya gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, “Aile birliğimiz, bütünlüğümüz hayati derecede önemlidir, beka işidir” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, 31 Mart Yerel Seçimleri’nde Cumhur İttifakı’nın AK Partili Belediye Başkan Adayı Fatih Metin’in seçim çalışmalarına destek vermek için geldiği Bolu’da, İzzet Baysal Huzurevi’nde kalan yaşlıları da ziyaret etti. Huzurevi sakinleriyle tek tek selamlaşan ve sohbet eden Yazıcı, yaşlılara beyaz ve kırmızı karanfil dağıttı. Aileye önem verdiklerini ve ailenin Türk toplumun en temel ünitesi olduğunu belirten Yazıcı, “Aileyi güçlü bireyler oluşturur. Güçlü bireylerden oluşan aile güçlü toplumu, güçlü toplum güçlü devleti sağlar. Bu bakımdan aile birliğimiz, bütünlüğümüz hayati derecede önemlidir. Beka işidir. İşte bizim toplumuzu geçmişten bu yana devlet geleneğimizde, millet anlayışımızda, milli olma şuuru içerisinde ailenin örf adetini oluşturan, rotayı çizen, belirleyen ana baba her şeyin üstünde. Gerçekten biz hükümet sorumluluğunu üstlendiğimiz süreci dikkate aldığımızda anayasada, cumhuriyetin nitelikleri arasında yer alan sosyal devlet olgusuna azami derecede önem verdik. Ve gündemimizin hemen hemen birinci maddesi haline getirdik. Bu ülkede kimse aç açık bırakılmayacak. Kimsesizlerin kimi, sessiz yığınların sesi olacağız dedik. Bunları unutmadık, icra ettik” dedi.

“Sizin sorumluluğunuz hepimizin üzerinde”

Engelli vatandaşlarla ilgili yapılan çalışmalardan da bahseden Yazıcı, “8 milyon 500 bin engelli vatandaşımız var. Yüzde 10’u aşkın. Ama düne kadar bunun sözü edilir, sosyal devlet vurgusu yapılır ama icraatımız yoktur ya da eksiktir. Biz, sosyal devlet olgusu ile bağlantılı sadece söylemde bulunmuyoruz. Bunun icraatını gerçekleştirdik. Engelliler kanununu çıkarttık. Dezavantajlı gruplar sağlık hizmetini nereden alacak. Eğitim hakkını nasıl elde edecek. Bakımı nasıl olacak. Bakım sağlayana destek nasıl olacak. Bunların hepsini düzenledik. Dolayısı ile sizler hepiniz bu milletin sorumluluk mevkinde olan görevlilerin el üstünde tutacağı, incitme konusunda azami derecede duyarlılık içinde olacağı kimseleriz, böyle olmak mecburiyetindeyiz. Sizin sorumluluğunuz hepimizin üzerinde, biz birlikte Türkiye’yiz, vatanımız, bayrağımız bir, devletimiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve biz tek milletiz. Onun için vurgu yapıyoruz. Ben size sağlıklı, sıhhatli uzun ömürler diliyorum” ifadelerini kullandı.