0553 313 94 23

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı huzurevi sakinleriyle buluştu

Bolu’da huzurevi sakinleri ile bir araya gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, “Aile birliğimiz, bütünlüğümüz hayati derecede önemlidir, beka işidir” dedi.

15 Mart 2019 Cuma 17:58
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı huzurevi sakinleriyle buluştu

Bolu’da huzurevi sakinleri ile bir araya gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, “Aile birliğimiz, bütünlüğümüz hayati derecede önemlidir, beka işidir” dedi.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, 31 Mart Yerel Seçimleri’nde Cumhur İttifakı’nın AK Partili Belediye Başkan Adayı Fatih Metin’in seçim çalışmalarına destek vermek için geldiği Bolu’da, İzzet Baysal Huzurevi’nde kalan yaşlıları da ziyaret etti. Huzurevi sakinleriyle tek tek selamlaşan ve sohbet eden Yazıcı, yaşlılara beyaz ve kırmızı karanfil dağıttı. Aileye önem verdiklerini ve ailenin Türk toplumun en temel ünitesi olduğunu belirten Yazıcı, “Aileyi güçlü bireyler oluşturur. Güçlü bireylerden oluşan aile güçlü toplumu, güçlü toplum güçlü devleti sağlar. Bu bakımdan aile birliğimiz, bütünlüğümüz hayati derecede önemlidir. Beka işidir. İşte bizim toplumuzu geçmişten bu yana devlet geleneğimizde, millet anlayışımızda, milli olma şuuru içerisinde ailenin örf adetini oluşturan, rotayı çizen, belirleyen ana baba her şeyin üstünde. Gerçekten biz hükümet sorumluluğunu üstlendiğimiz süreci dikkate aldığımızda anayasada, cumhuriyetin nitelikleri arasında yer alan sosyal devlet olgusuna azami derecede önem verdik. Ve gündemimizin hemen hemen birinci maddesi haline getirdik. Bu ülkede kimse aç açık bırakılmayacak. Kimsesizlerin kimi, sessiz yığınların sesi olacağız dedik. Bunları unutmadık, icra ettik” dedi.



“Sizin sorumluluğunuz hepimizin üzerinde”


Engelli vatandaşlarla ilgili yapılan çalışmalardan da bahseden Yazıcı, “8 milyon 500 bin engelli vatandaşımız var. Yüzde 10’u aşkın. Ama düne kadar bunun sözü edilir, sosyal devlet vurgusu yapılır ama icraatımız yoktur ya da eksiktir. Biz, sosyal devlet olgusu ile bağlantılı sadece söylemde bulunmuyoruz. Bunun icraatını gerçekleştirdik. Engelliler kanununu çıkarttık. Dezavantajlı gruplar sağlık hizmetini nereden alacak. Eğitim hakkını nasıl elde edecek. Bakımı nasıl olacak. Bakım sağlayana destek nasıl olacak. Bunların hepsini düzenledik. Dolayısı ile sizler hepiniz bu milletin sorumluluk mevkinde olan görevlilerin el üstünde tutacağı, incitme konusunda azami derecede duyarlılık içinde olacağı kimseleriz, böyle olmak mecburiyetindeyiz. Sizin sorumluluğunuz hepimizin üzerinde, biz birlikte Türkiye’yiz, vatanımız, bayrağımız bir, devletimiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve biz tek milletiz. Onun için vurgu yapıyoruz. Ben size sağlıklı, sıhhatli uzun ömürler diliyorum” ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 17:58
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yeni Zelanda'da iki camiye terör saldırısı
    1. Yeni Zelanda'da iki camiye terör..
    2. Bartın'daki cinayet
    3. Yeni Zelanda'daki iki camiye terör..
    4. ABD, Kuzey Kore'nin nükleerle ilgili..
    5. "Sırbistan'ın terör saldırısıyla..
    6. Osmanlı sadrazamının "adağı" cami..
    7. Niğde’deki kazada ölen 2 kişi..
    8. Merkez Bankası 2018 Yılı 87. Hesap..
    9. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral..
    10. Yeni Zelanda'daki Hristiyan teröründe..
    11. İzocam Öğrenci Yarışması'nda finale..
    12. Ahmet Aydın’dan Besni ilçesine müjde
    13. "Hiç bir hemşehrimiz bizden ’Bu konu..
    14. "Türkiye'nin her tarafında 24 saat..
    15. Yeni Zelanda’daki şehitler için gıyabi..
    16. Konyaspor ve Rizespor'dan milli takım..
    17. Yeni Zelanda'daki saldırıdan yaralı..
    18. Bakan Akar Yeni Zelanda’daki saldırıyı..
    19. Tekirdağ’da öğrenci servisi devrildi:..
    20. Bartın'daki FETÖ/PDY davaları
    21. Bingöl’de Yeni Zelanda’daki saldırı..
    22. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı..
    23. Türkiye'de flaş Yeni Zelanda hamlesi!
    24. Bakan Soylu’dan Yeni Zelanda’daki..
    25. Yeni Zelanda'da iki camiye terör..
    26. Kozan’da trafik kazası: 1 yaralı
    27. Edirne'de 257 düzensiz göçmen yakalandı
    28. Bakan Selçuk "Nar Projesi"nin..
    29. Kirli ittifakta yeni perde: Biz..
    30. CHP Adana İl Başkanı Mehmet Çelebi oldu
    Merkez Bankasından dolar tahmini! Yıl sonunda dolar...
    Merkez Bankasından dolar tahmini! Yıl sonunda dolar...
    Demir yüksekliğinin belirtileri nelerdir?
    Demir yüksekliğinin belirtileri nelerdir?
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Talep patlaması yaşanıyor! 1 dolarlık pazar
    Talep patlaması yaşanıyor! 1 dolarlık pazar
    Vergide asgari ücretli harcamada milyoner
    Vergide asgari ücretli harcamada milyoner

    Günün Karikatürü

    15 Mart 2019
    Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı
    İşte Yeni Zelanda'daki camiye saldırı anı
    İşte Yeni Zelanda'daki camiye saldırı anı