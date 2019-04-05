AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz'dan seçim değerlendirmesi

İSTANBUL (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Hem maddi hata ve hem bu açılan sandıklardaki düzeltme sonucu seçim kurullarının belirleyerek, AK Parti lehine düzelttiği ve kayda geçtiği sayı, bugün itibarıyla 13 bin 969'dur." dedi.

Yavuz, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, şu anda İstanbul'un dört ilçesinde ilçe seçim kurulu kararları sonucu oyların tamamının sayıldığını söyledi. Bu ilçelerin Çatalca, Silivri, Maltepe ve Çekmeköy olduğunu aktaran Yavuz, Kartal ve Ataşehir'de ise 2. ilçe seçim kurullarında oyların tamamının sayıldığını belirtti.

Ali İhsan Yavuz, "Kalan 33 ilçede sadece geçersiz oyların sayımı var ancak İl Seçim Kurulu kararı gereğince, maddi eksiklikler varsa torbada, o durumda da torbanın tamamının sayımı yoluna gidiliyor." ifadesini kullandı.



Şu anda işleyen bir yargı süreci bulunduğunu hatırlatan Yavuz, bütün partilerin yasal haklarını kullandığını ve sürecin son derece şeffaf şekilde ilerlediğini dile getirdi.



Yavuz, "Seçim günü 31 bin sandığın hepsinde sandık kurulu vardı ve hepsini ayrı ayrı kişiler sayıyordu. Oysa şimdi bu işi sandık kurulları değil, seçim kurulları yapıyor. Örneğin, her seçim kurulunun farklı sandığı var. 700-800 sandığı bir kurul saydığı için uzuyor. Ayrıca YSK kararıyla her partinin temsilcisi de bulunuyor. Kurulla sınırlı olunca ve sandık sayısı fazla olduğu için süre böyle uzuyor." diye konuştu.

- "Göreceksiniz çok daha farklı rakamlara ulaşmış olacağız"

Kendilerinin ilk günden bu yana birtakım hata, suistimal ve usulsüzlüklerin olduğundan bahsettiğini anımsatan Yavuz, "Süreç bizi haklı çıkarmaya devam ediyor, hatta CHP bile artık kabul etmiş gibi gözüküyor. Her şey kamuoyunun karşısında cereyan ediyor. 'Bu 29 bin fark hiç kapanmaz' denirken, şimdi 'elbette yanlışlıklar var ama biz yine de şu kadar oyla kazanırız'a geldi. Demek ki artık birtakım hataların, suistimallerin, usulsüzlüklerin olduğunu CHP’nin de kabul ettiği bir noktayı yaşıyoruz şu anda. Biz bugüne kadar kamuoyunu hiç yanıltmadık, olanı söyledik ve dedik ki 'Gerçek ortaya çıksın, milli irade sonucu tam olarak yansısın ve herkes de sonucu bilsin ve kabullensin, kim hangi partiye oy verdiyse o irade oraya kaydedilsin.' dedik. Başka hiçbir talebimiz olmadı. Sonuç ne ise onu kabullenmek hepimizin görevidir." değerlendirmesinde bulundu.

Dün itibarıyla 11 bin 109 oyun AK Parti lehine yazıldığını aktaran Yavuz, "Hem maddi hata ve hem bu açılan sandıklardaki düzeltme sonucu seçim kurullarının belirleyerek, AK Parti lehine düzelttiği ve kayda geçtiği sayı, bugün itibarıyla 13 bin 969'dur. Uğraşımız devam edecek, çalışmalarımız devam edecek ve göreceksiniz çok daha farklı rakamlara ulaşmış olacağız." dedi.

Bir basın mensubunun "Ekrem İmamoğlu’nun gazetecilere gönderdiği bilgi notunda 'Fark 17 binin altına düşemez.' deniliyor. Bu konuda düşünceniz nedir?" sorusuna Yavuz, "Ekrem İmamoğlu, fark 29 bindi, bundan asla aşağı gelmez demişti. Ne olduysa burada da o olacak." yanıtını verdi.

- "Açılan ve kayda geçen sandık miktarı son derece az"

Yavuz, "13 bin 969 rakamı, kaç sandıktan çıkan rakam? Yüzdelik dilime vuracak olursak, kaçta kaçı açıldı diyebiliriz?" sorusu üzerine, sandıkların sayısının çok fazla olmadığını, 2 bin küsur sandıktan bahsedilebileceğini belirterek, "Açılan sandıkların miktarı da üçte biri bile değil. O da geçersiz oylar. Tamamının sayımıyla ilgili olacak olanlar var ve bizim taleplerimiz olacak. Buradan baktığımızda açılan sandık miktarı ve kayda geçen sandık miktarı, son derece az diyebiliriz." diye konuştu.

"Sadece sandıkta meydana gelen hatalar değil, YSK'nın kendi sistemine girdiği oylar da söz konusu ki siz daha önceki konuşmalarınızda belirtmiştiniz, 'burada çok ciddi oylar kayıp' demiştiniz. Onunla ilgili bir gelişme var mı?" sorusuna karşılık Yavuz, şunları söyledi:

"Birkaç türlü yürütüyoruz bu çalışmayı, bir; maddi hata düzeltimi yoluyla bu oyları gerçek sahibine döndürtüyoruz. Biz talep ediyoruz, yargı gözetimindeki seçim kurulları düzeltiyor ve kayda geçiyor. İlçe seçim kurulları düzeltiyor, kayda geçiyor, YSK'nın sayfasından biz görüyoruz, CHP de görüyor, MHP de görüyor, diğer partiler de görüyor. Biz, sistemi hep metheden açıklamalar yaptık geçmişte. Çünkü 2014'ten itibaren her türden evrak mutlaka YSK'nın sitesine girdi ve partilerin görmesine açıldı.

Elbette hatalar, suistimaller yapılabilir ama bu sistemde hele 2014'ten sonra YSK'nın aldığı bu karardan sonra partilerin bunları belirleme, bilme hakkı var. Bir de böyle olmasaydı, şu anda el yordamıyla çok daha fazla uğraşacaktık. O yüzden YSK'nın bu haline özellikle işaret etmek istedim."

- "Ne kadar doğru bir iş yaptığımızı anlıyoruz"

Yaptıkları müracaatlarla maddi hata düzeltimi sonucu birtakım oyların gerçek yerine döndüğünü vurgulayan Yavuz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu nasıl oluyor, sandık sayım sonuç cetvelinde farklı rakam, sonuç tutanağında farklı rakam olduğunu tespit ettik. Bunları maddi hata düzeltimi yoluyla düzelttirdik. Sandık sonuç tutanağında da birtakım kaydırmaların olduğunu gördük yer yer. AK Parti'nin aldığı oyu, başka bir partiye kaydırılmış olarak gördük. Hatta o kadarını gördük ki bu verilere esas teşkil eden, sayım döküm cetvelinin boş olduğunu, çelişkili olduğunu gördük. Bunları düzeltiyoruz doğru ama bir de bunları yapanlar var. Bu belgeleri hazırlayanlar var ya da hazırlanmış olan doğru belgeyi kenara koyarak, seçim kurulunun sayfasına taratıp başka belgeyi girenler var. Bütün bunlar bu seçimin sonucundan bağımsız olarak, şimdilik bağımlı olarak düzeltiyoruz bunları. Sonra da Ceza Hukuku ve Seçim Hukuku açısından kim sorumluysa onlar değerlendirilecek ve gereken elbette yapılacaktır."

Yavuz, geçersiz oyların tamamına ilişkin bir sayım istediklerini hatırlatarak, "33 ilçede böyle gidiyor. Bir de tüm oyların sayımına ilişkin bir talebimiz vardı. Bu da dört ilçede tamamen, iki ilçede de birer seçim kurulları tarafından yerine getiriliyor. Tüm bunlardan ortaya çıkan sonuçtur 13 bin 969 oy. Bu 13 bin 969 başka yere gitmişken, yargı denetimindeki seçim kurulları ve partilerin de temsilcisinin bulunduğu ortamda belirlenerek, AK Parti hanesine yazılmıştır. Biz sadece bu kadarıyla bile ne kadar doğru bir iş yaptığımızı açıkçası anlıyoruz." dedi.

AK Parti ile CHP arasındaki oy farkına ilişkin soru üzerine Yavuz, "AK Parti ile CHP arasındaki fark, 18 binin altına indi. 29 binlerden 18 binlerin altına inen bir farktan bahsediyorum." şeklinde konuştu.



