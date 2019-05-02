AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: "(İstanbul seçimleri) İki yıl öncesinden başlayarak tam bir organizasyon içerisinde sandık başında hile yapmaya dönük birtakım iş ve işlemlerin olduğunu çok net bir şekilde görüyoruz."

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