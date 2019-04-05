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Seçim 2019 Sayfası

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: "Hem maddi hata düzeltimi hem de bu açılan sandıklardaki düzeltme sonucu seçim kurullarının belirleyerek, AK Parti lehine düzelttiği ve kayıta geçtiği sayı bugün itibariyle 13 bin 969'dur"

05 Nisan 2019 Cuma 19:54
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: "Hem maddi hata düzeltimi hem de bu açılan sandıklardaki düzeltme sonucu seçim kurullarının belirleyerek, AK Parti lehine düzelttiği ve kayıta geçtiği sayı bugün itibariyle 13 bin 969'dur"
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Haber Tarihi: 05 Nisan 2019 Cuma 19:54
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