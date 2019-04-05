AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: "Hem maddi hata düzeltimi hem de bu açılan sandıklardaki düzeltme sonucu seçim kurullarının belirleyerek, AK Parti lehine düzelttiği ve kayıta geçtiği sayı bugün itibariyle 13 bin 969'dur"

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