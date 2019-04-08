AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: "Bizim yaptığımız şu arkadaşlar, sandıktan çıkanı kabul etmemek değil, bir kere dedikleri gibi. Bizim yaptığımız bilakis sandığa ne girmiş ise girdiği şekliyle onun çıkması ve kayıtlara da tam o iradeye göre kaydedi

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