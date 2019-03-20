AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal’dan muhalefete tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Mahir Ünal, Malatya’da katıldığı temel atma töreninde muhalefeti eleştirdi. AK Parti’nin şu anda dünyada sorun çözme kapasitesi en yüksek siyasi hareket olduğunu ifade eden Ünal, “Bir dönün bakın, sorun çözebilecek, milleti taşıyacak, derdini kendi derdi bilecek bir muhalefet var mı?” dedi.

Ünal, Battalgazi ilçesinde yapılacak olan 300 yataklı Battalgazi Devlet Hastanesi’nin temel atma törenine katıldı. Yapılan yatırımın Malatya’ya ve bölgeye hayırlı olmasını dileyen Ünal, Türkiye’de 1960 yılından 2002’ye kadar 36 hükümetin değiştiğini ve hükümetlerin ortalama görev sürelerin ise 1,5 yıl olduğunu söyledi.

Koalisyonların, istikrasız dönemler ve parçalı siyasetin Türkiye’ye büyük sıkıntılar getirdiğini söyleyen Ünal, "2002’den bugüne baktığınızda geride kalmış tek bir sorun söyleyebilir misiniz? Sorunları çöze çöze gelmişiz." şeklinde konuştu. Türkiye’nin 2013 yılında IMF’den kurtulduğu belirten Ünal, 125 milyar avro değerinde 3 proje açıkladığını ve akabinde Gezi Parkı olaylarının başladığını hatırlattı.

Gezi Parkı olaylarının ardından yargı darbesi, 6-8 Ekim olayları ve MİT tırları operasyonun yapıldığını anımsatan Ünal, bunların da başarısız olması ile 15 Temmuz’da FETÖ’nün darbe girişiminin yaşandığını dile getirdi.

Dünyanın birçok yerinde oynanan oyunların tamamının Türkiye’de oynanmaya çalışıldığını kaydeden Ünal, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Çünkü bizim milletle birliğimiz var da o yüzden sonuç alamadılar. Biz bu kadar saldırıya rağmen Türkiye’yi büyümeye, sorunları çözmeye devam ettik mi? Ettik. Vesayeti ortadan kaldırıp hükümet sistemini değiştirdik mi? Değiştirdik. Millet sandıkta gidiyor hükümeti seçiyor. Hükümet Ankara’da iktidar koltuğuna oturduğu zaman birileri hükümete diyordu ki ‘Devletin sahibi benim’ Kim veriyor kararı siyaset vermiyordu, kendisini devletin sahibi sanan Ankara’daki bir avuç vesayet eliti karar veriyordu. Bunları darma duman ettik. 1950’de Adnan Menderes’in ’Yeter söz milletindir’ dediği aşamayı ’Yeter söz de karar da milletindir’ diyerek tamamladı Recep Tayyip Erdoğan. Devleti milletin seçtikleri yönetir. Buna alışmakta zorlandılar, hala zorlandılar. Söz de karar da milletindir. Millet, devleti yönetir."

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin el ele vererek ülkeyi vesayetçi hükümet yapısından kurtardığını vurgulayan Ünal, şunları söyledi:

"13 Ağustos 2018’de, 15 Temmuz’da demokrasimize yapmak istediklerini ekonomimize yapmak istediler. Londra merkezli bir kur saldırı yaşadık. Amaçlar doları 10 liraya çıkarıp ekonominin çatısını çökertmek. Ama ekonominin tek çatı altında toplanmış olması, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin hızlı karar verme yeteneğiyle gece saat 02.00’de 7,40’da durduruldu ve 5 liraya kadar indirildi."

Birilerinin yine felaket tellallığı yaptığına dikkati çeken Ünal, seçimlerden sonra ekonomik daralmanın olacağı yalanının gündeme geldiğini söyledi.

Kendilerinin birçok sorunu çözdüğünü ifade eden Ünal, “Bundan sonra önümüzde hangi sorun olursa olsun çözeriz. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın tecrübesi, deneyimiyle, AK Parti kadrolarının, bizim çözemeyeceğimiz sorun yok. Şu anda dünyada sorun çözme kapasitesi en yüksek siyasi hareket AK Parti’dir. Bir dönün bakın, sorun çözebilecek, milleti taşıyacak, derini kendi derdi bilecek bir muhalefet var mı? Yeni Zelanda’daki katliamı İslam’a ve Müslümanlar’a bağlayabilecek kadar gaflet içerisinde olan bir anlayış bu ülkenin sorunlarını çözebilir mi? Çözemez. Şundan emin olun, Allah’ın izniyle Türkiye’nin önü açık. Türkiye büyük, temel sorunlarını çözdü. Türkiye, sağlıkta, eğitimde, ulaşımda her alanda temel altyapı sorunlarını çözdü. Türkiye yoluna hız kesmeden devam ediyor" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Ünal ile birlikte Malatya Valisi Aydın Baruş, AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Öznur Çalık, Ahmet Çakır ve Hakan Kahtalı, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Battalgazi Belediye Başkanı ve Büyükşehir Başkan Adayı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı ve adayı Mehmet Çınar ve konuklar tarafından Battalgazi Devlet Hastanesi’nin temeli atıldı.