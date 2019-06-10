AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, Yıldırım ile İmamoğlu'nun katılacağı programın 'eşit süre, eşit soru' ilkesine göre yapılacağını açıkladı

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