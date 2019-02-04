AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu'ndan Özlü'ye ziyaret

DÜZCE (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı Faruk Özlü'yü ziyaret etti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu, Özlü’ye seçim bürosunda ziyarette bulundu. Özlü'ye başarı dileyen Sarıeroğlu, seçim çalışmaları kapsamında destek için yeniden kente geleceğini ifade etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Özlü de Sarıeroğlu'nun ziyaretinden onur duyduğunu belirterek, "Kendisinden seçim sürecinde destek sözü aldık. Seçim çalışmalarımız kapsamında yeniden Düzce’ye gelmesini temenni ediyoruz. Ankara’daki tüm ilişkilerimizi, gücümüzü Düzce için kullanacağız." dedi. Ziyarette, AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, AK Parti Düzce İl Başkanı Mustafa Keskin ve Merkez İlçe Başkanı Hasan Şengüloğlu yer aldı.



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