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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

20 Aralık 2018 Perşembe 10:46
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

AA foto muhabirlerinin, yurt içi ve dışında çektiği fotoğraflar hakkında bilgi alan Sarıeroğlu, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.

Sarıeroğlu, haber kategorisinde, Emin Sansar'ın "Burseya Dağı'na Türk Bayrağı", Mustafa Hassona'nın "Gazze'de Türk Bayrağı" ile Kayhan Özer'in "Seçim Zaferi" başlıklı fotoğraflardan yana oyunu kullandı.

Yaşam kategorisinde, İlhami Çetin'in "Ali Dede ve Kedisi" ile Burak Milli'nin "Dolunay ve yerli İHA" fotoğrafını seçen Sarıeroğlu, spor kategorisinde de Burak Akbulut'un "Karatenin Sultanları" başlıklı fotoğraftan yana oyunu kullandı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 10:46
  1. AA'nın

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