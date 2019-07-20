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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Erzurum’da

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Yerel Yönetimler İstişare ve Bölge Toplantısı’na katılmak üzere Erzurum’a geldi.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 12:48
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Erzurum’da

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Yerel Yönetimler İstişare ve Bölge Toplantısı’na katılmak üzere Erzurum’a geldi.


Dedeman Ski Lodge Otel’de düzenlenen toplantıya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Erzurum AK Parti Milletvekilleri, 104 Belediye Başkanı, 15 AK Parti İl Başkanı, il genel meclis başkanları, kadın kolları ve gençlik kolları üyeleri katıldı.


Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, birer açılış konuşması yaptı.


Açılış konuşmalarının ardından kürsüye çıkan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, “Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla ülkemizin değişik bölgelerinde istişareler yapacağız. Bugün burada çok önemli gördüğümüz ve düşünerek tespit ettiğimiz önemli şeyler var. Eğitimler var, çünkü birçok arkadaşımız belediyecilikten gelmiyor, belediyeciliğin okulu yok. Geldiği yerde karşılaştığı bir ortam var. Mevzuatı bilmeden olmaz. Neler yapılması gerektiğini burada anlatmaya çalışacağız. 14 bakan yardımcısı ve kurumlarla ilgili kişiler burada olacak. Konularla ilgili görüşmeler yapılacak. Dilekçeyi ver rafa konsun biz bakalım dönemi geçti. O dönem rafa kalktı. Bizim gibi canı tez bir insan akşam karar verip sabah yaptığında başına bela oluyor. En kötü plan bile plansızlıktan bin kat iyidir. Vakıflar açılmış durumda, hayvan, su vs. her bir alanla ilgilenen vakıflar var ama bu böyle gitmiyor vakıflar zayıfladığı an bir kuruma ihtiyaç duyuluyor” dedi.


Belediye hizmetçiliğinden bilgiler veren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, “İki şanssızlığımız var belediye hizmetlerinde geç başlamışız. Birinci şansızlık göçler, farklı nedenlerle göç başlamış ve ikinci şanssızlık var ideolojik kaygılarla insanların önüne geçme oluyor ve ideolojik sorun çıkıyor. Sağlıksız kentler çıkıyor ortaya hala depreme uygun yapı ortaya çıkarmamıza rağmen halen olacağı zaman ortaya nasıl bir şey çıkacak diye düşünüp korkuyoruz. Kurulmaması gereken yerlere şehir kuruluyor. Mimarımız var diye yapacağımızı sanıyoruz. Sağlıksız kent oluyor. İkincisi de kimliksiz kent çıkıyor ortaya iki kişi bir araya gelse devlet kuran insanlarız. En büyük sorunlarımız bu” açıklamalarından bulundu.


Konuşmaların ardından toplantı, basına kapalı olarak devam etti.

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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 12:48
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