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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki Ağrı’da

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, belediye tarafından yürütülen çeşitli projeleri incelemek üzere Ağrı’ya geldi.

19 Temmuz 2019 Cuma 00:10
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki Ağrı’da

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, belediye tarafından yürütülen çeşitli projeleri incelemek üzere Ağrı’ya geldi.


AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, beraberindeki heyet ile birlikte Savcı Sayan’ın Belediye Başkanlığını yaptığı Ağrı’da, belediye tarafından yürütülen projeleri yerinde incelemek için kente geldi. Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanında Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, AK Parti İl Başkanı Abbas Aydın ve partililer tarafından karşılanan Özhaseki ve beraberindeki heyet, Ağrı’da belediye tarafından yürütülen çeşitli projeleri incelemek üzere kenti gezdi. Murat Nehri’nde yapılan ıslah çalışmalarını, Millet Parkını, yeni yapılacak Kent Meydanı alanlarını gezen Özhaseki, belediye ziyaretinden sonra özel bir restoranda partililer ve kentteki sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.


Belediye Başkanı Savcı Sayan’ın teşekkür konuşmasından sonra partililere hitap eden Özhaseki, Anadolu topraklarının tarihten bu güne olan önemine değinerek, PKK ve FETÖ benzeri örgütlerin aslında ortak hareket ettiklerini vurgulayarak, Ağrı’ya Savcı Sayan’a yardımcı olmak için geldiklerini ifade etti. Özhaseki, “Bu gün buraya güzel Ağrı’mız için geldik. Ağrı’nın, önümüzdeki günlerde yapacağımız projelerle daha da bilinir, daha da tanınan, parlayan bir yıldız olması, yaşayan insanların içerisinde yaşamaktan keyif alacağı bir Ağrı olması, çalışan insanların, gençlerin iş bulacağı bir Ağrı olması, modern şehircilik nimetlerinden istifade edebileceği bir ortama kavuşabilmesi için, Savcı Bey’e yardım etmeye, onunla istişarelerde bulunmaya, ona yardımcı olmaya geldik. Merkez Yönetim Kurulu kararımız vardı. Erzurum’da yapacağımız bölge toplantısı öncesinde Ağrı’ya geleceğimizi, Savcı Bey’e misafir olacağımızı, buraya güçlü bir ekiple belediyeciliği bilen arkadaşlarla, şehirciliği bilen arkadaşlarla gelip, yardım edeceğimizi Sayın Cumhurbaşkanıma arz ettiğim zaman, “Çok iyi düşünmüşsünüz” dedi. Kendisinin de Ağrı’ya selamları var” ifadelerini kullandı.



“Biz millet olarak, canı tez bir milletiz”


Kentte yapılacak projelerle ilgili çalışmaların aceleye getirilmeden sabır ve tecrübeyle yapılması gerektiğini belirten Özhaseki, “Bugün hava alanında indik. Şehrimizi turladık, gezdik. Her tarafı görme imkânımız oldu. Soracaklarımızı sorduk. Yarında inşallah oturacağız, Savcı Bey’in bize vereceği brifing neticesinde düşündüklerimizi söyleyeceğiz. Neler yapılabilir? Bunları söyleyeceğiz. Biz millet olarak canı teziz. Akşam karar veririz. Sabah evi yapmaya başlarız. Bu doğru bir şey değil. Bir anda karar verip, ortaya çıkıp da bütün masrafları yapıp, şehri mahvetmemek lazım. Bu anlamda tecrübeye de ben inanıyorum. Savcı Bey’in Ankara’da gittiğinde açamayacağı kapı yoktur. Bizim camiada kendisini çok sever. O yüzden yapılacak projeler de her kes elinden geleni yapar. Bundan kimsenin şüphesi olmasın” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 00:10
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