AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki koronavirüse yakalandı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki Twitter hesabından yaptığı açıklamada koronavirüse yakalandığını duyurdu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, yaptığırdığı koronavirüse testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Twitter'dan duyurdu
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özhaseki, ''Covid-19 test sonucum pozitif çıkmıştır. Hamdolsun, şu an iyi durumdayım ve tedavim doktorlarımızın tavsiyesi doğrultusunda evde devam ediyor. Hayır dualarınızı eksik etmemenizi istirham ediyorum.İrtibatlı olduğum dostlarımızın dikkatli olmalarını hususen rica ediyorum.'' ifadelerini kullandı.