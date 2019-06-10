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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Yıldırım ile İmamoğlu'nun katılacağı televizyon programının 16 Haziran'da yapılacağını açıkladı

10 Haziran 2019 Pazartesi 13:45
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Yıldırım ile İmamoğlu'nun katılacağı televizyon programının 16 Haziran'da yapılacağını açıkladı
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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 13:45
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