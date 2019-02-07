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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya Nevşehir'de

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya:- "Biz bu ülkenin üzerinde kirli planlar kuranların karşısında bugüne kadar sadece milletimize güvendik. Bu millet bize 16 yıldır hep destek oldu. İnşallah ülkemizin karşısında kirli planlar kuranların tuzaklarını sizler bozacaksınız"

07 Şubat 2019 Perşembe 23:52
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya Nevşehir'de

NEVŞEHİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "Biz bu ülkenin üzerinde kirli planlar kuranların karşısında bugüne kadar sadece milletimize güvendik. Bu millet bize 16 yıldır hep destek oldu. İnşallah ülkemizin karşısında kirli planlar kuranların tuzaklarını sizler bozacaksınız." dedi.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde AK Parti Seçim Bürosu'nu ziyaret eden Kaya, burada partililere yaptığı konuşmada, 31 Mart'ta yapılacak seçimlerin ülkenin geleceği açısından önemini vurguladı.

Seçimlerin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk yerel seçimi olduğunu ifade eden Kaya, 2023 hedeflerine ulaşılması için AK Parti belediye başkan adaylarına destek istedi.

Kaya, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk yerel seçimi, yani milletimiz yerel seçimlerde de inşallah AK Parti'nin güçlü adaylarına oy verirse, 4 yıllık kesintisiz, seçimsiz bir dönemde 2023 hedeflerimize kilitlenmiş oluruz. Biz bu ülkenin üzerinde kirli planlar kuranların karşısında bugüne kadar sadece milletimize güvendik. Bu millet bize 16 yıldır hep destek oldu. İnşallah ülkemizin karşısında kirli planlar kuranların tuzaklarını sizler bozacaksınız. Ağustos ayında yurt dışından ekonomik bir manipülasyona maruz kalıyoruz, hemen birileri ellerini ovuşturuyor. Yapılan Türkiye'ye yapılıyor, sen bu ülkenin vatandaşısın bu ülkenin vatandaşlarına bunu nasıl açıklayacaksın? Birileri sebze meyve fiyatları üzerinden yine milletimize maalesef terör estiriyor. Ama hükümetimiz, yeni karar alma sistemiyle birlikte hızlı bir şekilde müdahaleyi yapacak, belediyelerin tanzim satışlarıyla bu fiyatlar da dengelenecek."

Kaya, daha sonra ilçe esnafını iş yerlerinde ziyaret etti.

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Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 23:52
  1. - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya:
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