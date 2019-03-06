0553 313 94 23

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu Niğde'de

Jülide Sarıeroğlu:- "Türkiye’yi uçuşa geçirecek, Türkiye’yi daimi olarak birinci lig ülkesi haline getirecek Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminden dolayı hala büyük bir hazımsızlık yaşayan kesim var. 31 Mart seçimleri ile alakalı olarak bir kenarda el ovuşturarak bekleyenler olduğunu biliyoruz."

06 Mart 2019 Çarşamba 23:20
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu Niğde'de

NİĞDE (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, "Türkiye’yi uçuşa geçirecek, Türkiye’yi daimi olarak birinci lig ülkesi haline getirecek Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminden dolayı hala büyük bir hazımsızlık yaşayan kesim var. 31 Mart seçimleri ile alakalı olarak bir kenarda el ovuşturarak bekleyenler olduğunu biliyoruz." dedi.

Sarıeroğlu, AK Parti Niğde İl Başkanlığı tarafından bir otelde düzenlenen vefa yemeğinde yaptığı konuşmada, "Çok kıymetli bir aileyiz. Bunu her zaman aklımızda bulundurmamız ve partimize dört elle sahip çıkmaya devam etmemiz lazım." diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilen 24 Haziran'daki seçimin ardından, hala süreci hazmedemeyenlerin olduğunu belirten Sarıeroğlu, "Türkiye’yi uçuşa geçirecek, Türkiye’yi daimi olarak birinci lig ülkesi haline getirecek Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminden dolayı hala büyük bir hazımsızlık yaşayan kesim var. 31 Mart seçimleri ile alakalı olarak bir kenarda el ovuşturarak bekleyenler olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Milletin her şeyin farkında olduğunu, 17 yıldır ekonominin sağlam temeller üzerine oturduğunu ve en son yaşanan ekonomik saldırılara karşı çok güçlü şekilde göğüs gerdiklerini vurgulayan Sarıeroğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Enflasyon oranlarını tek haneli rakamlara getiren AK Parti iktidarıdır. Geçmişte enflasyon canavarıyla alakalı yaşadığımız o süreçler aklımızdadır.31 Mart gecesi istikrarın devam etmesiyle birlikte her şey daha iyi rayına girecektir. Yeni bir ekonomik program hayata geçirildi, enflasyonla mücadele programı. Son açıklanan enflasyon rakamlarında da düşüş eğiliminin başladığını görüyoruz. Seçimlerden sonra istikrarın devamı ile birlikte hiçbir sıkıntı ve sorun kalmayacaktır.

Milletimiz kenarda el ovuşturanlara bugüne kadar nasıl fırsat vermediyse, her sıkıntılı dönemde basireti ve ferasetiyle olaya el koyduysa, 31 Mart’ta da Türkiye’nin önünü daha da açacaktır. Önümüzdeki 4,5 sene seçimsiz bir dönem, tekrardan reform sürecini başlatacağımız bir 4,5 yıl olacaktır. Cumhurbaşkanımız tarafından manifestomuz açıklandı. Bu dönemde belediyecilik anlayışımız şeffaf, istişare odaklı yeni bir dönem olacak.Bu seçimlerden yüzümüzün akıyla çıkacağız."

Programa, AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, AK Parti Niğde Milletvekilleri Yavuz Ergun ile Selim Gültekin, Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, AK Parti Niğde İl Başkanı Mahmut Peşin, AK Parti Niğde Belediye Başkan Adayı Emrah Özdemir ve çok sayıda davetli katıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 23:20
  1. Niğde

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında soruları yanıtladı
    1. Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında..
    2. ABD'li senatör, askerliği sırasında..
    3. Ortalık savaş alanına döndü! 200 polis..
    4. Kariyer Okulunun ilk kariyer danışmanı..
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Bu kadın..
    6. Budapeşte'de kitap tanıtımı ve film..
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında..
    8. Lucescu: Türkiye'de kimsede o cesaret..
    9. Türk Bilim Heyeti Antarktika’dan yurda..
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında..
    11. Rusya'dan ABD'ye 'nükleer füze'..
    12. Karabük’te Türk Dünyası Müzik..
    13. "Suriye'deki kadın mahkumlar derhal..
    14. Türk ekibi, Antarktika Bilim..
    15. İtalya'da meşru müdafaa hakkı..
    16. Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi
    17. "Fatih Terim benim için bir baba figürü"
    18. GÜNDEM ÖZETİ / 7 Mart 2019
    19. Antarktika'ya giden Türk bilim..
    20. Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında..
    21. Bakan Soylu: "PKK’yı belediyelere..
    22. Irak’ın, yeni Tahran Büyükelçisi kabul..
    23. Erdoğan: Bush'tan talepte bulundum,..
    24. Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası
    25. BM: “Irak’taki balık ölümünün nedeni..
    26. ABD, 77 Venezuelalının daha vizesini..
    27. Milli güreşçi Kerem Kamal 5. kez..
    28. Erdoğan'dan ABD'yi çıldırtacak 'S-400'..
    29. Macaristan ve EPP arasındaki kriz
    30. Rusya: “ABD yasaklanmış füzeleri..
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!
    Dünyayı tedirgin eden hamle! Kuzey Kore yeniden harekete geçti
    Dünyayı tedirgin eden hamle! Kuzey Kore yeniden harekete geçti
    Ve yayınlandı! 5 büyükşehir için son anket sonuçları açıklandı
    Ve yayınlandı! 5 büyükşehir için son anket sonuçları açıklandı
    Çarkı kurmuşlar! Marksist marjinal gruplarla iş görüyorlar
    Çarkı kurmuşlar! Marksist marjinal gruplarla iş görüyorlar
    Resmen açıklandı! 2023'te tüm illerde uygulanacak
    Resmen açıklandı! 2023'te tüm illerde uygulanacak

    Günün Karikatürü

    7 Mart 2019
    İslam düşmanlığı bunu da yaptırdı! Hint isimden Pakistan ve Gezi Parkı mesajları
    İslam düşmanlığı bunu da yaptırdı! Hint isimden Pakistan ve Gezi Parkı mesajları
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar