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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir: Kirli ittifaklar yaparak bize diz çöktüremezler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "Darbe girişimleriyle algı operasyonlarıyla ekonomik saldırılarla milletimize ve devletimize musallat olamayanlar, kirli ittifaklar yaparak bize diz çöktüreceklerini zannettiler." dedi.

25 Şubat 2019 Pazartesi 17:06
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir: Kirli ittifaklar yaparak bize diz çöktüremezler

 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "Darbe girişimleriyle algı operasyonlarıyla ekonomik saldırılarla milletimize ve devletimize musallat olamayanlar, kirli ittifaklar yaparak bize diz çöktüreceklerini zannettiler." dedi.

Tokat Gaziosmanpaşa Stadyumu önünde düzenlenen AK Parti mitinginde konuşan Kandemir, Türk milletinin önemli badireler atlattığına işaret etti.

Türkiye'nin geçtiği sıkıntılı süreçleri hatırlatan Kandemir, şunları dile getirdi:

"Nice badireler atlattık hep beraber, nice sıkıntılar çektik, nice dertlere, sıkıntılara gark olunduk. Zor zamanlardan geçtik, çetin badireler atlattık. Darbe girişimleriyle algı operasyonlarıyla ekonomik saldırılarla milletimize ve devletimize musallat olamayanlar, kirli ittifaklar yaparak bize diz çöktüreceklerini zannettiler. Fakat aziz milletimize boyun eğdiremediler, başaramadılar, başaramayacaklar."

"Bu millet onları şefkatinde eritecek." diyen Kandemir, "Bu millet, onları kendi tuzaklarında yok edecek. Umut ediyoruz ve inanıyoruz ki Türkiye karşıtlarının oyuncağı olanlar 31 Mart'ta görecekler ve pişman olacaklar. Birbirlerine hiç benzemeyenler millet karşıtlığında ittifak edenlere Tokat, her daim dik durdu, bir cevap verdi. İnşallah 31 Mart'ta dik duracak ve bir cevap verecek." ifadesini kullandı.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 17:06
  1. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir
  2. miting
  3. Tokat

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