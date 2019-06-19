AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ: “Ahlaksız teklif ifşa olmuştur. Peki, CHP Sözcüsü bundan niçin rahatsız olmuştur?”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, “Sözde araştırma firması sahibinin bir siyasi partiye yönelttiği ahlaksız teklif ifşa olmuştur. Peki, CHP Sözcüsü bundan niçin rahatsız olmuştur?” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Faik Öztrak’ın Adalet ve Kalkınma Partisi’ni ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ’ı hedef alan açıklamalarına cevap geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, yaptığı yazılı açıklamada “Dün bazı basın yayın organlarında ‘AK Parti’ye yakın anketçi’ şeklinde yer alan bir habere ilişkin yaptığımız basın açıklamasında MAK Araştırma Firması ve sahibi herhangi bir ilişkimiz olmadığını ve olmayacağını kamuoyuna açıkladık. Bununla birlikte; söz konusu firmanın sahibinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının ortak yayını öncesinde arkadaşlarımıza ‘Sizi iyi gösteren bir anket yayınlayayım, bunu siz haber yapın’ şeklinde bir ahlaksız teklifte bulunduğunu ve tarafımızdan reddedildiğini ifade ettik. Adalet ve Kalkınma Partisi olarak, gerçeği yansıtmayan bir habere ve partimiz üzerinden itibar elde etmeye çalışarak nüfuz ticareti gerçekleştiren bir şahsa karşı tepkimizi ortaya koyduk. Fakat bu açıklamamızın ardından, bu konuda muhatabımız olmayan Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü tarafından haklı açıklamamızı itibarsızlaştırmaya yönelik ithamkar bir açıklama yapıldı. Cumhuriyet Halk Partisi’nin söz konusu kişiye ve sözde firmasına ilişkin yaptığımız açıklamaya verdiği tepki bir suçüstü durumu göstermektedir. Sayın Öztrak söz konusu kişinin mi yoksa Cumhuriyet Halk Partisi’nin mi sözcülüğünü yapmaktadır? Kendileriyle alakası olmayan bir konuda bu denli telaşlanmalarının sebebi nedir? Sözde araştırma firması sahibinin bir siyasi partiye yönelttiği ahlaksız teklif ifşa olmuştur. Peki, CHP sözcüsü bundan niçin rahatsız olmuştur?” dedi.