0553 313 94 23

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz Van’da

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yeni Zellanda’da iki camiye gerçekleştirilen terör saldırısını kınayarak, “Müslümanların bu olaylardan ders alması lazım” dedi.

16 Mart 2019 Cumartesi 12:11
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz Van’da

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yeni Zellanda’da iki camiye gerçekleştirilen terör saldırısını kınayarak, “Müslümanların bu olaylardan ders alması lazım” dedi.


AK Parti Edremit Belediye Başkan Adayı İsmail Say’ın Double Tree By Hilton Van Otelinde düzenlediği lansman toplantısına katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, burada yaptığı konuşmasında Yeni Zellanda’da yapılan terör saldırısına değindi. Yeni Zelanda’da Müslümanların hunharca katledildiğini anımsatan Yılmaz, yaşananların dünyada yükselen ırkçılık ve İslam düşmanlığının bir neticesi olduğunu ifade ederek, "Uluslararası medyada bir takım kendilerini bilmez, sorumsuz siyasetçilerin oluşturduğu atmosferle maalesef bu tür menfur hadiseler yaşanıyor. Dün hepimizin yüreğini dağlayan bir hadise oldu. Allah kardeşlerimize rahmet eylesin. Bütün dünyayı da bu konuda daha sorumlu olmaya, el birliğiyle dayanışma içerisinde mücadele etmeye davet ediyoruz" dedi.


Tüm İslam dünyasına terör saldırıları karşısında birlik ve beraberlik çağrısı yapan Yılmaz, "Bu hadiseler dünyada yükselen ırkçılığın İslam düşmanlığının nerelere geldiğini gösteriyor. Birbirimizle uğraştığımız ve çatıştığımız sürece başkaları maalesef bizi kolay bir hedef haline getirecek. Birliğimizi daha çok güçlendirmeliyiz. Bu hadiselerden ibretler almalıyız. İslam dünyasında bu saldırılara karşısında gerekli birliği beraberliği gösteremiyor. İnanın biz bir olsak beraber olsak bir takım meseleler yüzünden olmadık kavgalar olmasın Müslüman dünyasında bir takım dersler çıkarmamız azım. Etnik, mezhebi ve ideolojik sebeplerle çatışmaları bir kenara bırakıp birliğimizi, beraberliğimizi daha çok güçlendirmeliyiz. Dış saldırıları cesaretlendirici şekilde iç çatışmalar yaşamamalıyız. Enerjimizi, ülkemiz, milletimiz ve bütün coğrafyamızı daha ileriye taşımak için birleştirmeliyiz. Farklılarımızı bir zenginlik olarak görerek geleceğe yürümeliyiz" diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 12:11
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ekinci’den ‘Biz 5’li şebekenin esiri değiliz’ vurgusu
    1. Ekinci’den ‘Biz 5’li şebekenin esiri..
    2. Üsküdar'da motosiklet ile otomobil..
    3. İslam düşmanı senatörün kafasında..
    4. Kaş adayı Ulutaş projelerini tanıttı
    5. Bozüyük’ün 7. Mahalle Konağı hizmete..
    6. Ankaralıların kabusu olan 2 hırsız..
    7. Kocaelili sporcular olimpiyatlar için..
    8. Türk Eğitim-Sen'den mesleki ve teknik..
    9. Yeni Zellanda’da yaşanan katliam..
    10. BBP’li Özbek: “Maket projelerle..
    11. ABD’deki liselerde ırkçılık yükselişte
    12. "Yaşanan sıradan bir İslamofobi vakası..
    13. Kamu görevlilerine saldırı planı yapan..
    14. Venezuela’da ABD karşıtı protesto
    15. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı..
    16. CHP'den "Suriyeli göçmen" raporu
    17. İstanbul’da 300 bine yakın cinsel gücü..
    18. Denizli Basket UPS Spor’u farklı geçti
    19. ING TaksitMaksit’i uygulamaya aldı
    20. Siirt’te kar yağışı nedeniyle köylere..
    21. Metro inşaatında doğal gaz borusu..
    22. Saadet Partisi’nden açıklama
    23. Türk organik sektörü Japonya’yı..
    24. Ekrem İmamoğlu: HDP bizim dostumuz
    25. Freni arızalanan kamyon ortalığı savaş..
    26. PAÜ Hastaneleri’nin eski binasının..
    27. Erkeklerde meme büyümesine dikkat
    28. Son Haçlı Seferi Yeni Zelanda’dan önce..
    29. Dünya rekortmeni Erken, şehitler için..
    30. 5 yıllık dostu "leylek" bu yıl da geldi
    Cami saldırısının yeni görüntüsü ortaya çıktı!
    Cami saldırısının yeni görüntüsü ortaya çıktı!
    CHP'nin yönettiği ilçede afişler kesiliyor
    CHP'nin yönettiği ilçede afişler kesiliyor
    Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda şehit var
    Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda şehit var
    Fırsatçılar iş başında! Irak ve İran'ı duyunca zam yaptılar
    Fırsatçılar iş başında! Irak ve İran'ı duyunca zam yaptılar
    Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi Sözlük'te büyük skandal!
    Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi Sözlük'te büyük skandal!

    Günün Karikatürü

    16 mart 2019
    Camiye saldıran teröristin silahında dikkat çeken detay
    Camiye saldıran teröristin silahında dikkat çeken detay
    Camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler
    Camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler