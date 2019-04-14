AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: "Olağanüstü itiraz hakkımızı kullanarak İstanbul seçimlerinin yenilenmesini isteyeceğiz demiştik. Hazırlıklarımızı büyük oranda tamamladık. Çok kısa bir zaman içerisinde dilekçe ve eklerini YSK’ya teslim e
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: "Olağanüstü itiraz hakkımızı kullanarak İstanbul seçimlerinin yenilenmesini isteyeceğiz demiştik.14 Nisan 2019 Pazar 13:17
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: "Olağanüstü itiraz hakkımızı kullanarak İstanbul seçimlerinin yenilenmesini isteyeceğiz demiştik. Hazırlıklarımızı büyük oranda tamamladık. Çok kısa bir zaman içerisinde dilekçe ve eklerini YSK’ya teslim edeceğiz inşallah" dedi.
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