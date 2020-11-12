AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz koronavirüse yakalandı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüse yakalandığını açıkladı.
Twitter hesabından duyurdu
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, koronavirüse yakalandığını duyurdu. Twitter hesabından bir açıklama yapan yavuz şunları kaydetti:
"Vücut kırgınlığı ve yüksek ateş şikayetiyle TBMM Hastanesi’ne başvurdum.Burada yapılan Covid-19 testim pozitif çıkmıştır. Hekimlerimizin tavsiyeleri doğrultusunda tedavi sürecimi evde geçiriyorum. Dualarınızı bekliyor, maske, mesafe,hijyen vb. kurallara uymanızı istirham ediyorum."
Son 24 saat can kaybı 88 oldu
Türkiye'de son 24 saatte 88 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Bugün hasta sayısı ise 2 bin 841 oldu.