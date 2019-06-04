AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: "(İstanbul seçimi) Millet iradesini bu sefer çok daha net şekilde ortaya koyacak ve o net irade ortaya çıkacak. İstanbul'da her şey daha güzel olacak. Binali Yıldırım ile İstanbul daha bir başka dönüşecek,

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