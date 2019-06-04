AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: "(İstanbul seçimi) Mağdur edilen iki aday anlamında konuşulacaksa mağdur edilenin Binali Bey olduğunu düşünüyoruz. Daha öte mağdur edilenin milletimiz olduğunu, İstanbul seçmeni olduğunu düşünüyoruz. İstan

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