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AK Parti Gençlik Kollarından Başkan Taşyapan’a Hayırlı Olsun Ziyareti

Ak Parti Kayseri İl Gençlik Kolları Başkanı Hasan Nuri Kuş, Yeşilhisar Genlik Kolları Başkanı Samet Harmancı ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte 31 Mart yerel seçimlerinde Yeşilhisar Belediye Başkanlığı’na seçilen Halit Taşyapan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

30 Nisan 2019 Salı 14:50
AK Parti Gençlik Kollarından Başkan Taşyapan’a Hayırlı Olsun Ziyareti

Ak Parti Kayseri İl Gençlik Kolları Başkanı Hasan Nuri Kuş, Yeşilhisar Genlik Kolları Başkanı Samet Harmancı ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte 31 Mart yerel seçimlerinde Yeşilhisar Belediye Başkanlığı’na seçilen Halit Taşyapan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


Ak Parti Yeşilhisar Gençlik Kolları Başkanı Samet Harmancı, "İl Gençlik Kolları Başkanımız Hasan Nuri Kuş bey ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte 31 Mart yerel seçimlerinde Yeşilhisar Belediye Başkanlığına seçilen Halit Taşyapan Başkanımıza hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk" dedi.

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Haber Tarihi: 30 Nisan 2019 Salı 14:50
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