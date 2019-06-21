Ak Parti Gemlik İlçe Başkanı Şamil Yiğit oldu .

Ak Parti Gemlik İlçe Başkanı Şamil Yiğitoldu

Gemlik Ak Parti’de Yaşar İslam’ın istifası sonrasında başlayan ilçe başkanlığı sürecinde Şamil Yiğit isminde karar kılındı. Uzun süredir yapılan değerlendirmeler sonrasında Alparslan Ağır, Alparslan İlgin ve Şamil Yiğit görüşmek üzereİstanbul’a davet edilmişti.

İstanbul’da teşkilat başkanları, Bursa İl Başkanı Ayhan Salman ve milletvekilleri tarafından yapılan görüşmelerde Şamil Yiğit Ak Parti İlçe Başkanı olarak belirlendi.

İnşaat mühendisi olan ve halen Ak Parti’den belediye meclis üyeliği görevini yürüten Şamil Yiğit çeşitli dönemlerde gençlik kollarındave ilçe yönetimlerinde görev aldı.

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