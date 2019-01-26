GAZİANTEP (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Birlik ve beraberliğimizi hedef alan çevrelerin aramıza girip zehirli fitne oklarını Cumhur İttifakı'na saplamasına fırsat vermeyeceğiz." dedi.

Erdoğan, bir otelde düzenlenen AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı Teşkilat Yemeği'nde konuştu.

CHP'nin Suriye meselesinde Esed'le, gezi olaylarında sokak çeteleriyle, 17-25 Aralık sürecinde FETÖ'cülerle, 15 Temmuz'da da darbecilerle kol kola yürümekten asla çekinmediğini belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bay Kemal Ankara'dan İstanbul'a yürürken kimlerle yürüdü? Terör örgütünün mensuplarıyla yürüdü ve bu terör örgütünün mensuplarının da bugün nerelerde olduğu malum. 3- 5 oy uğruna bölücü örgütün siyasi uzantılarına taşeronluk yapan bu anlayışın insanımıza verebileceği hiçbir şey yoktur. İlkeler yerine ihtirasların yönettiği muhalefet nasıl ülkemizin talihsizliğiyse, AK Parti ve Cumhur İttifakı da Türkiye'nin istiklalinin ve istikbalinin teminatıdır. Pensilvanya ve Kandil'in güdümündeki bu yıkım ittifakının belediyeler üzerinden ülkemize musallat olmasını engellemek herkesten önce bu kadronun işidir."

- "AK Parti'nin tökezlemesi demek, Türkiye'nin sarsılması demektir"

Son 5-6 yıldır art arda maruz kaldıkları saldırıların AK Parti ile ülkenin kaderini adeta bütünleştirdiğini aktaran Erdoğan, "AK Parti'nin tökezlemesi demek, Türkiye'nin sarsılması, sıkıntıya uğraması demektir. Cumhur İttifakı'nın sendelemesi demek, ülkemizin bekasının tehlikeye girmesi demektir. Nasıl AK Parti 2001 yılında milletimizin 21. yüzyıla özellikle yaktığı bir umut ışığı olarak doğmuşsa, Cumhur İttifakı da 15 Temmuz ihaneti sırasıda meydanlarda darbecilere karşı kışla önlerinde kurulmuştur." diye konuştu.

Bunun bir "çıkar ittifakı" değil, "beka ittifakı" olduğunun altını çizen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu bir menfaat birlikteliği değil, ilke ve prensip birlikteliğidir. Bizim Milliyetçi Hareket Partisiyle azami müştereklerimiz var ama aynı şekilde CHP'nin yanındakilerle ittifakında ise o bir şer ittifakıdır, o da azami bir şer ittifakıdır. Bunu özellikle böyle bilmemiz lazım. Allah'a hamdolsun, 24 Haziran seçimlerindeki başarımızla Türkiye düşmanlarının heveslerini kursaklarında bırakmıştık. Bu başarıyı 31 Mart seçimlerine de taşıyarak ülkemizin beka sancağını yükseltmeye devam edeceğiz."

Erdoğan, "Milliyetçi Hareket Partisiyle bu azami müşterekler üzerinden temennim o dur ki inşallah pazara kadar değil, mezara kadar bir ittifakı sürdürürüz. Bunu da vatandaşlarımızın gönüllerine dokunarak gerçekleştireceğimize inanıyorum." dedi.

- "AK Partililer olarak halkımıza tepeden bakmayalım"

Kapısı çalınmadık ev, hali hatrı sorulmayan vatandaş ve eli sıkılmadık seçmen bırakılmaması gerektiğine işaret eden Erdoğan, "Ne olur, AK Partililer olarak halkımıza tepeden bakmayalım. Unutmayın, tevazu bizim herşeyimiz. Tevazu ile beraber yürüyeceğiz." diye konuştu.

Tevazu, samimiyet ve gayretin önemini ifade eden Erdoğan, "Derdimiz önce millet, önce memleket olması lazım." dedi.

Gençlere ulaşmanın ve partiye kazandırmanın yollarını aramanın önemine dikkati çeken Erdoğan, gençlere mesajların iletilmesinde sosyal medya ve yeni iletişim araçlarının iyi, etkili ve amacına uygun bir şekilde kullanılması gerektiğini söyledi.

"Sahaya hakim olmadan görsel medyada varlık göstermenin bir manası yoktur." diyen Erdoğan, televizyon, radyo, gazete, Twitter ve Facebook gibi araçların yüz yüze, gönül gönüle iletişim stratejisinin birer tamamlayıcısı olduğunu anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aday ve yöneticiler başta olmak üzere tüm partililerin sahada aktif bir şekilde gayret sarf etmesi gerektiğini dile getirerek, yarın Antalya'da olacağını, hafta içinde de manifestoyu açıklayıp süreci bitireceklerini ve kampanya için yollara çıkacaklarını ifade etti.

"Doğru, yerinden kalkana kadar yalan dünyayı dolaşırmış." sözünü anımsatan Erdoğan, doğruları anlatmazlarsa yalanın gölgesinin berrak zihinlerin üzerine düşeceğini söyledi.

"Belediyecilik inanın bizim işimiz." diyen Erdoğan, muhalefet partilerinin belediyecilik olarak ne yaptıklarını sordu.

Gaziantep ve ilçe belediyelerinin yaptıklarını hatırlatan Erdoğan, Diyarbakır, Şırnak ve Siirt'in de HDP'den alınıp kayyuma teslim edildiğini hatırlattı ve sonrasında bu kentlerdeki değişime dikkati çekti.

Diyarbakır Suriçi için "tarih yeniden ayağa kalktı" ifadesini kullanan Erdoğan, "Daha önce bunlar oradaydı. Bunların belediyeciliği oraları mahvetti. Onlar oraları çukur, çukur, çukur yaptılar." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu zaman İstanbul'a "çöp", "çukur" ve "çamur" kelimeleriyle girdiğini ve seçimi kazandıktan sonra bambaşka bir İstanbul'u inşa edip ihya ettiklerini de hatırlattı.

Gaziantep'in de önceki belediyesinin CHP'li olduğunu anımsatan Erdoğan, o Gaziantep'te bugün belediye başkanlarının başarılı çalışmalarda bulunduğunu, merkezi yönetim olarak da kente bugüne kadar 35 katrilyon lira yatırım yapıldığını aktardı.

Gaziantep'in ilçelerindeki belediyeciliğe de dikkati çeken Erdoğan, "Biz hakikati söylemeliyiz ki muhalefetin iftiraları akılları bulandırmasın. İçinde bölücü örgütün siyasi uzantısının da olduğu blokun, tek seçim stratejisi kutuplaştırma, gerilim, yalan, iftira ve kara çalma üzerine kuruludur. Bu strateji karşısında bizim yapmamız gereken ise bıkmadan usanmadan insanlarımıza doğruları anlatmak, yaptığımız hizmetleri hatırlatmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

- "Kendini vatandaştan koparıp sırça köşklere hapsetmek bize asla yakışmaz"

Partililerden 31 Mart'ın ülke ve millet için taşıdığı öneme uygun bir şekilde çalışmalarını beklediğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşkilata şöyle seslendi:

"Bizim davamızda nasıl karamsarlığa, ümitsizliğe yer yoksa rehavete, gevşemeye de yer yoktur. Hele hele kibir, gurur, büyüklenme, kendini vatandaştan koparıp sırça köşklere hapsetmek bize asla yakışmaz. Tevazumuzu hiçbir zaman elden bırakmayacağız. Gurur Allah'a aittir. Biz gururlu olamayız. Birlik ve beraberliğimizi hedef alan belli çevrelerin aramıza girmesine, zehirli fitne oklarını Cumhur İttifakı'na saplamasına fırsat vermeyeceğiz. Aday adaylığı sürecinde yaşanan rekabeti ve tartışmaları bir kenara bırakarak, adaylarımız etrafında kenetleneceğiz. Bütün enerjimizi 31 Mart akşamında partimize ve Cumhur İttifakı'na Gaziantep'te tarihi bir zafer armağan etmeye hasredeceğiz."

Erdoğan, Gaziantep teşkilatından seçimlerde başarı çıtasını bir üst seviyeye çıkarmalarını da beklediğini belirterek, mücadelelerinin zaferle taçlanması temennisinde bulundu.

Seçimlerde AK Parti'yi ve Cumhur İttifakı'nı temsil edecek adaylara başarılar dileyen Erdoğan, hizmet yarışında bayrağı devredeceklere de teşekkürlerini iletti.

(Bitti)