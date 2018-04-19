AK Partili Bülent Turan'dan uyum yasası açıklaması: Gerekirse...
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, uyum yasaası çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulunarak, "Uyum yasasının çıkması için yeterli süre var. Ancak ihtiyaç duyulursa yetki KHK'sı var. Ekstra konulara gerek kalmayacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.19 Nisan 2018 Perşembe 11:24
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti Genel Merkezi'nde verdiği kahvaltıya katılmadan önce açıklamalarda bulundu. Turan uyum yasası çalışmalarının yetiştirileceğini belirterek, "Yeterli süre var. İhtiyaç olursa yetki KHK'sı var. Ekstra konulara gerek kalmaz. Milletimizi temiz bir seçime götüreceğiz. Uyum yasası çalışması ileilgili yasa gelecek. Bazı düzenlemelere ilişkin yapmamız gerekenler var. YSK seçimle ilgili boşlukları doldurmakla mükelleftir. Büyük kongre tarihimizi parti sözcümüz açıklayacaktır. Takvim sıkışık. Değerlendirip karar vereceğiz. Eylül sonuna kadar sıkışık bir kongre yapacağız. Seçim yetkisinin hemen SK'da olmasını istiyoruz. Bugünkü komisyonda görüşebiliriz." dedi.
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