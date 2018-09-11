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Vural Coşkun sağlık durumu nasıl? Fethiye Belediye Başkanı Vural Coşkun kimdir?

AK Parti Felahiye Belediye Başkanı Coşkun, kullandığı makan aracının kontrolünü kaybetmesi nedeniyle trafik kazası geçirdi. Peki Vural Coşkun kimdir? Vural Coşkun'un sağlık durumu nasıl?

11 Eylül 2018 Salı 08:14
Vural Coşkun sağlık durumu nasıl? Fethiye Belediye Başkanı Vural Coşkun kimdir?

AK Parti Felahiye Belediye Başkanı Coşkun, kullandığı makan aracının kontrolünü kaybetmesi nedeniyle trafik kazası geçirdi. Peki Vural Coşkun kimdir? Vural Coşkun'un sağlık durumu nasıl Felahiye karayolunda, Felahiye Belediye Başkanı AK Parti'li Vural Coşkun yönetimindeki makam aracı kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Başkan Coşkun, kazada hafif şekilde yaralanırken, hastanede tedaviye alındı.

VURAL COŞKUN KİMDİR?

1964 yılında Küçük Toraman beldesinde doğdu. İlkokulu Kepiç köyünde, Ortaokulu Kayseri'de, liseyi Felahiye Lisesinde bitirdi. Felahiye ilçesi ve köylerinin en büyük çiftçisidir. Vural Coşkun evli ve 6 çocuk babasıdır.

 

Haber Tarihi: 11 Eylül 2018 Salı 08:14
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