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AK Parti, Gaziantep'te Fatma Şahin'le 'yola devam' dedi

AK Parti, 30 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı için mevcut başkanı Fatma Şahin ile 'yola devam' kararı aldı.

24 Kasım 2018 Cumartesi 15:39
AK Parti, Gaziantep'te Fatma Şahin'le 'yola devam' dedi

Başkan Erdoğan, Haliç Kongre Merkezinde AK Parti'nin belediye başkan adaylarını kamuoyuna açıklıyor.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı için mevcut başkanı Fatma Şahin ile 'yola devam' kararı aldıklarını duyurdu.

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 15:39
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Gaziantep
  3. Fatma Şahin

YORUM YAZ

  • İSMAİL AYDEMİRİSMAİL AYDEMİR1 sa önce
    Eski aile bakanı 6284, istanbul sözleşmesi mimarı ne güzel taltif görüyor halen. İtalyanlarda ödül vererek (aile için çalışmalarından) taltif etmişlerdi.
Bugünkü Akit

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