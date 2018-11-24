AK Parti, Gaziantep'te Fatma Şahin'le 'yola devam' dedi

Başkan Erdoğan, Haliç Kongre Merkezinde AK Parti'nin belediye başkan adaylarını kamuoyuna açıklıyor.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı için mevcut başkanı Fatma Şahin ile 'yola devam' kararı aldıklarını duyurdu.