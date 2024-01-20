  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türk Telekom teknolojisi! Türkiye'de yeni hedefi, paylaştı: Türk futbolunun destekçisi olmak için masaya oturacak

Türkiye'nin efsane kola markası raflardaki yerini yeniden aldı! Coca Cola'ya büyük şok

İsrail, Şam'da İran karargahını vurdu: Toplantı yapıyorlardı, çok sayıda ölü var

Türkiye Putin'i resmen ipten aldı! Acil olarak istedi, Ankara da teklifi kabul etti

Bir yanda Demirtaş bir yanda Kavala! Türkiye’den AİHM’ye çifte tokat

Mansur Yavaş ve Turgut Altınok'un karşısına tanınmış bir kadın! İYİ Parti kulisi...

İphone’lar yine çöp oldu! Şarjı en uzun giden 10 akıllı telefon belli oldu!

Bu kafayla gidersen seni daha çok uyuturlar! Fatih Portakal’dan bomba itiraflar

STK'lardan çağrı! Gazze’yi unutturmayalım

Fondaşlar uzay yolculuğunu görmedi
Biyografi AK Parti Fatih Belediye Belediye Başkan adayı Mehmet Ergün Turan oldu
Biyografi

AK Parti Fatih Belediye Belediye Başkan adayı Mehmet Ergün Turan oldu

Yeniakit Publisher
2024-01-20 15:27:00 -
AK Parti Fatih Belediye Belediye Başkan adayı Mehmet Ergün Turan oldu

AK Parti'de İstanbul ilçe belediye başkan adayları netleşti. İstanbul'un Fatih Belediye Başkan Adayı Mehmet Ergün Turan oldu. İşte Mehmet Ergün Turan'ın hayatı ve siyasi kariyeri...

Mehmet Ergün TURAN, 1967 yılında İstanbul'da doğdu ve aslen Trabzonludur. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra uzun yıllar dış ticaret ve inşaat sektöründe ticari faaliyetlerde bulundu. Birçok projenin mühendislik ve uygulama süreçlerini yönetti.

 

Kamu hizmetine olan katkıları çerçevesinde, 1999-2005 yılları arasında Güngören Belediyesi Teknik Başkan Yardımcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi İmar Komisyonu Üyeliği ve Başkanlığı ile İBB Encümen Üyeliği görevlerinde bulundu.

2007-2009 döneminde İBB Meclisi 2. Başkan Vekilliği ve ardından 2009-2014 döneminde İBB Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekilliği görevini üstlenen Mehmet Ergün TURAN, 18 Nisan 2014 tarihinde T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'na atanarak bu görevde önemli çalışmalara imza attı.

30 Kasım 2018 tarihinde TOKİ Başkanlığı görevinden ayrıldıktan sonra, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan seçimlerde Ak Parti'den Fatih Belediye Başkanı olarak seçilen Mehmet Ergün TURAN, 31 Mart 2024 Seçimi için tekrar İstanbul Fatih İlçesinden Ak Parti tarafından aday gösterilmiştir.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23