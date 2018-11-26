AK Parti Fatih Belediye Başkan adayı kim? Yerel seçim 2019 İstanbul AK Parti adayları

AK Parti 2019 Fatih belediye başkan adayı kim oldu? AK Parti İstanbul'un tarihi ilçelerinden biri olan Fatih Belediye başkanlığı için kimi aday göstereceği merak konusuydu bu merak giderildi. AK Parti Fatih belediye başkan adayı 2019 listesi tamam. AK Parti Fatih Belediye Başkan adayı kim? AK Parti Fatih belediye başkan adayı ne zama açıklanacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 24 Kasım Cumartesi günü 40 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı. AK Parti'nin İstanbul belediye başkan adaylarının kim olduğu merak konusu olurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı belediye başkan adayları içinde İstanbul yer almadı. Erdoğan'ın İstanbul ilçeleri belediye başkan adaylarını yarın açıklaması bekleniyor.

AK Parti Fatih belediye başkan adayı 2019 listesine göre, TOKİ Başkanı Ergün Turan'ın ismi AK Parti Fatih Belediye Başkan adaylığı için geçiyor.

18 Nisan 2014 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı görevine atanan M. Ergün Turan biyografisi... Ergün Turan, 1967 senesinde İstanbul Bakırköy’de dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladıktan sonra 1990 sensinde İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Fakültesi’nden mezun oldu. 1999-2014 dönemlerinde Güngören ilçesinden İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Üyeliği yapan Turan, aynı zamanda 1999-2005 yılları arasında Güngören Belediyesi Teknik Başkan Yardımcılığı, İBB Meclisi İmar Komisyonu Üyeliği ve Başkanlığı, İBB Encümen Üyeliği, 2007-2009 döneminde İBB Meclisi 2. Başkan Vekilliği görevlerini yürüttü. 18 Nisan 2014 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı görevine atanan M. Ergün Turan, evli ve dört çocuk babasıdır.