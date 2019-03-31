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AK Parti Fatih Belediye Başkan Adayı Ergün Turan oyunu kullandı

31 Mart 2019 Pazar 12:46
AK Parti Fatih Belediye Başkan Adayı Ergün Turan oyunu kullandı

İSTANBUL (AA) - AK Parti Fatih Belediye Başkan Adayı Ergün Turan, oyunu kullandı.

Turan, eşi İlknur ve oğlu Samet Turan ile birlikte oy kullanacağı Emin Ali Yaşin İlkokulu'na geldi. Okulun bahçesinde vatandaşlarla selamlaşan Turan, oy kullanacağı "3173" numaralı sandığın bulunduğu sınıfa gitti. Sandık görevlileri ile bir süre sohbet eden Turan, eşi İlknur Turan'ın oy verme işlemini tamamlamasının ardından kendisine verilen oy pusulası ve mühürle kabine girdi.

Oyunu kullanan Turan, seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Turan, vatandaşların oylarını kullanmak için yoğun ilgi gösterdiğini, şu ana kadar oy kullanılan 10 okulu gezdiğini belirterek, "İnanıyoruz ki seçimler bir demokrasi şöleni şeklinde geçiyor. Akşam da sonuçları bekliyoruz. Milletimiz için hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 12:46
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