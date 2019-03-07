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AK Parti Eyyübiye’de Türkiye rekorunu hedefliyor

Şanlıurfa’nın AK Parti Eyyübiye Belediye Başkan adayı Mehmet Kuş, kent merkezinde bir araya geldiği Kapaklı Pasajı esnafından tam destek sözü aldı.

07 Mart 2019 Perşembe 17:55
AK Parti Eyyübiye’de Türkiye rekorunu hedefliyor

Şanlıurfa’nın AK Parti Eyyübiye Belediye Başkan adayı Mehmet Kuş, kent merkezinde bir araya geldiği Kapaklı Pasajı esnafından tam destek sözü aldı.


Pasaj esnafını beraberindeki AK Parti Eyyübiye İlçe Başkanı Mehmet Moğol ve partililerle gezen başkan adayı Mehmet Kuş, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler vatandaşlardan destek istedi. Vatandaşların samimi karşılamasıyla tam destek sözü alan Kuş, hedeflerinin AK Parti’nin Eyyübiye’de Türkiye rekorunu kırmak olduğunu söyledi. Eyyübiye’de her kesimin başkanı olacağını ifade eden aday Kuş, “Bizde ayrım, gayrım olmaz” dedi.


31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala çalışmalarına hız veren ve tüm kesimlerle buluşmayı hedefleyen AK Parti Eyyübiye Belediye Başkan adayı Kuş, “Günlerdir saha çalışması yapıyoruz. 31 Mart yerel seçimleri için Allah razı olsun Eyyübiye halkından bize ciddi anlamda teveccüh var. Bir araya geldiğimiz vatandaşlarımız 31 Mart’ta bize destek vereceklerini ifade ediyorlar. Çoğu vatandaşımızın ifadesi şu ‘Mesele memleket meselesi, mesele vatan meselesi’ diyorlar. O yüzden AK Parti’ye teveccüh olabildiğince fazla. Vatandaşlarımızın gönlünde Cumhurbaşkanımızın sevgisi başkadır. Şanlıurfa’nın kalbinde de yeri apayrıdır. İnşallah 31 Mart yerel seçimlerinde büyükşehir belediye başkanlığımız olmak üzere 13 ilçeye zafere kavuşacağız” ifadelerini kulandı.


Esnafı, AK aday Mehmet Kuş ile birlikte gezen AK Parti Eyyübiye İlçe Başkanı Mehmet Moğol da vatandaşların desteği ile AK Parti’nin Türkiye rekorunu Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde kırmak istediklerini aktardı. Moğol, vatandaşların kendilerine tam destek sözü verdiklerini de sözlerine ekledi.


Öte yandan Ak aday Kuş, esnaf gezisi sırasında kendisine ‘Tartayım mı abi, kilonu bilirsen bedava’ diyen bir çocuğun yanına da giderek alnından öptü. Bir müddet çocukla muhabbet eden Kuş, daha sonra tartı makinesinin üzerine çıkarak, kendisini tarttı. Kuş’un çocukla sıcak muhabbeti ve ilgilenmesi çevredeki esnaf tarafından da takdir edildi.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 17:55
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