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AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan adayı Köken, lezzet festivalinde vatandaşlarla buluştu

AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan adayı Deniz Köken ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eyüpsultan’da düzenlenen Giresun Şenliği’nde vatandaşlarla buluştu.

23 Mart 2019 Cumartesi 18:25
AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan adayı Köken, lezzet festivalinde vatandaşlarla buluştu

AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan adayı Deniz Köken ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eyüpsultan’da düzenlenen Giresun Şenliği’nde vatandaşlarla buluştu. Ardından Eyüpsultan’ın meşhur lezzetlerin sunulduğu Rami Bir Nefes Parkı’ndaki festivale giden Köken, vatandaşlara elleriyle tatlı dağıttı.


AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan adayı Deniz Köken, Eyüpsultan’daki Giresunlularla Yeşilpınar Yağlıdere Parkı’nda düzenlenen Giresun Şenliği’nde buluştu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da katıldığı şenlikte Giresun’un yöresel lezzetleri ikram edildi.



“Birlikte karar vereceğiz”


31 Mart Yerel Seçimlerine yönelik projelerinden bahseden Deniz Köken, “Çocuğa, yaşlıya, gence, engelliye ve kadına dokunan bir proje üretmemiz lazım. Onun için bütün mahallelere kreş hizmetleri, büyük parkların tamamına kadın lokalleri, kitap kafeleri ve gençlik merkezlerini bütün mahallelerin ortak noktalarında hizmete sokacağız. Bundan sonra sokakta yürürken aldığımız talepleri tekrar inceliyoruz. Taleplerinizi gözden geçirip vatandaşın isteğine göre yeniden dizayn ediyoruz. Birlikte karar vereceğiz” şeklinde konuştu.


Yeşilpınar’daki Giresun Şenliği’nin ardından Rami Bir Nefes Parkı’nda düzenlenen Eyüpsultan’ın meşhur lezzetlerinin bulunduğu festivale giden Belediye Başkan adayı Köken, burada vatandaşlarla bir araya geldi. Ünlü şarkıcı Baha’nın konser verdiği festivalde alanını dolduran Eyüpsultanlılar, güneşli havanın ve festivalin tadını doyasıya çıkardılar.


Eyüpsultan’ın meşhur lezzetlerinin bulunduğu festivalde vatandaşlara elleriyle tatlı ve yemek dağıtan Köken, “Lezzet festivalinin son durağı Rami Mahallesi. Ramililer zaten bizim canımız, ciğerimiz” diyerek vatandaşın yoğun ilgisinden çok memnun olduğunu dile getirdi.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 18:25
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