AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan adayı Deniz Köken ‘Sevgi Yürüyüşleri’ne başladı

AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan adayı Deniz Köken, yerel seçime kısa bir süre kala ‘Sevgi Yürüyüşlerine’ başladı. Köken, ‘Sevgi Yürüyüşü’ kapsamında Düğmeciler Mahallesi sakinlerine hem çiçek dağıttı hem de sorunlarını dinledi.

Cumhur İttifakı AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan adayı Deniz Köken, seçim çalışmaları kapsamında Eyüpsultan’ın mahallelerinde gerçekleştireceği ‘Sevgi yürüyüşü’ etkinliklerine başladı. Yürüyüşün ilk adresi de Düğmeciler Mahallesi oldu. Düğmeciler Mahallesi’nde bulunan Ahmet Dede Camisi’nde Cuma namazını kılan AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan adayı Deniz Köken ve beraberindeki heyet cadde ve sokakları tek tek dolaşarak çiçek dağıttı. Köken bazı evlerin penceresinden sarkıtılan sepetlere de çiçek koydu.

Yaklaşık 3 saat süren yürüyüşün ardından açıklama yapan Deniz Köken, Düğmeciler, Topçular, Nişanca Mahallelerine ring seferleri müjdesi verdi. Bölgede yaşayan yoğun nüfusun olduğunu hatırlatan Köken şöyle konuştu:

“İlk yürüyüşümüz olduğu için fena yoruldum, pestilim çıktı. Düğmeciler, Topçular, Nişanca ve Eyüpsultan merkez olarak bir bütün burası. Spor salonu, kadın lokalleri ve sağlık merkezi bu bölgede hizmete girecek. Çok yoğun bir nüfus var ama şehirle bağlantısı yok. Şehirle bağlantısını kurmak için de bir ring sefer koymamız lazım. Bu talep onlardan geliyor. Topçular, Düğmeciler ve Nişanca Mahallelerinin, Eyüpsultan merkeze bağlantısını kuracak ring koyacağız inşallah.”

AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan adayı Deniz Köken, Eyüpsultan’da bulunan 28 mahallede seçim tarihine kadar ‘Sevgi Yürüyüşü’ yapacak.