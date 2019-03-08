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AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken, Haliç sularında kadınlarla birlikte kürek çekti

AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü Haliç sularında kadınlarla birlikte kürek çekerek kutladı.

08 Mart 2019 Cuma 12:52
AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken, Haliç sularında kadınlarla birlikte kürek çekti

AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü Haliç sularında kadınlarla birlikte kürek çekerek kutladı. Onlarca kadının Haliç sularında kürek çekerek eğlendiği anlar ise havadan görüntülendi.


Eyüpsultan Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, “Kadınlar İçin Kürek Çek” etkinliği düzenledi. Haliç’te düzenlenen kürek çekme etkinliğinde onlarca kadın kanolara binerek kürek çekti. AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken, AK Parti İstanbul Milletvekili Sare Aydın Yılmaz ile etkinliğe katılarak, kadınlarla birlikte kürek çekti. Yaklaşık iki saat Haliç’in sularında kürek çeken kadınlar drone ile havadan görüntülendi.



“Projelerimizi daha gelmeden başlatmış olduk”


Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladığını belirten AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken, “Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü farklı bir etkinlikle analım istedik. Bu farkındalığı artık bizim ortaya koymamız lazım. Kadın cinayetlerine, kadına karşı şiddete hepsine son vermek için salon toplantıları, taziyeler, kınamalar bunlar artık geride kalsın. Bizim bu işin farklılığını ortaya doğru bir şekilde koymamız lazım. Haliç’imizi de sporla buluşturmamız lazım. Pierre Loti, Haliç, Feshane ve Eyüpsultan Cami ile ilgili dörtlü konseptte projelerimiz var. Kürek sporlarını da Haliç’le buluşturacağız inşallah. Bu ilk oldu, projelerimizi daha gelmeden başlatmış olduk” şeklinde konuştu.



“Başkan adayımız Deniz Köken ile birlikte farkındalık oluşturmak istedik”


Etkinliğe katılarak kadınlarla birlikte kürek çeken AK Parti İstanbul Milletvekili Sare Aydın Yılmaz ise, “Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Eyüp, Haliç İstanbul’umuzun göz bebeği, tarihin bize bıraktığı çok güzel kanallardan bir tanesi. Belediye Başkan Adayımız Deniz Köken ile birlikte bugün farkındalık oluşturmak istedik. 8 Mart’ı kadınlar için, adalet için, eşitlik için, daha huzur ve güven içerisinde yaşayabileceğimiz bir ortam için hep birlikte Haliç’te kürek çektik” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 12:52
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